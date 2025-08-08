leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la menor desaparecida en León. SOS Desaparecidos

Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo

La joven de 16 años fue vista por última vez el miércoles 6 de agosto; su familia pide colaboración ciudadana

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:20

Una menor de 16 años ha desaparecido en San Andrés del Rabanedo desde este miércoles 6 de agosto. Su familia ha iniciado una intensa campaña de búsqueda y solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

La joven mide aproximadamente 1,60 metros de estatura, tiene complexión gruesa, ojos marrones y actualmente lleva el pelo de color pelirrojo oscuro.

Su imagen ha sido difundida por familiares y amigos a través de redes sociales, y la plataforma SOS Desaparecidos ya ha publicado su ficha de búsqueda oficial.

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo ha abierto una investigación y se encuentra tomando declaración a conocidos y personas del entorno de la menor. Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes ya siguen varias líneas de trabajo y continúan recopilando información que pueda ayudar a localizarla cuanto antes.

