Restricciones de tráfico en la avenida Universidad por obras

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones de tráfico en la avenida Universidad durante los días 11 y 12 de agosto con motivo de unas obras que ejecutará la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal).

Esta intervención consiste en el desvío del colecto de aguas pluviales en la citada avenida, lo que afectará a al tráfico rodado de los carriles de circulación sentido sur – norte (sentido de circulación de la glorieta avda. Príncipe de Asturias hacia la intersección con avda. Emilio Hurtado), a la altura de los campos de fútbol de La Palomera.

Las obras se ejecutarán durante un plazo máximo de dos días (11 y 12 de agosto) quedando restablecido el tráfico al final de cada jornada (hacia las 15:00 horas aprox.). Durante el desarrollo de los trabajos, proponen una ruta alternativa para el tramo afectado a través de las calles Plácido Herrero de Prado y San Juan de Sahagún.

La Policía Local de León supervisará la señalización, el corte y la regulación del tráfico, así como el itinerario alternativo para la fluidez del tráfico rodado.