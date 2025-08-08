leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de asfaltado de una calle del centro de León.

Restricciones de tráfico en la avenida Universidad por obras

Las obras se ejecutarán durante un plazo máximo de dos días quedando restablecido el tráfico al final de cada jornada

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:09

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones de tráfico en la avenida Universidad durante los días 11 y 12 de agosto con motivo de unas obras que ejecutará la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal).

Esta intervención consiste en el desvío del colecto de aguas pluviales en la citada avenida, lo que afectará a al tráfico rodado de los carriles de circulación sentido sur – norte (sentido de circulación de la glorieta avda. Príncipe de Asturias hacia la intersección con avda. Emilio Hurtado), a la altura de los campos de fútbol de La Palomera.

Las obras se ejecutarán durante un plazo máximo de dos días (11 y 12 de agosto) quedando restablecido el tráfico al final de cada jornada (hacia las 15:00 horas aprox.). Durante el desarrollo de los trabajos, proponen una ruta alternativa para el tramo afectado a través de las calles Plácido Herrero de Prado y San Juan de Sahagún.

La Policía Local de León supervisará la señalización, el corte y la regulación del tráfico, así como el itinerario alternativo para la fluidez del tráfico rodado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  2. 2 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  3. 3 Dos heridos graves tras quedar atrapados en un choque entre dos turismos en Boñar
  4. 4 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León
  5. 5 Vecinos de la zona ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con okupas otra vez
  6. 6 Un joven de 25 años herido en un accidente de moto en Boñar
  7. 7 Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León
  8. 8 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  9. 9 Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León
  10. 10 Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Restricciones de tráfico en la avenida Universidad por obras

Restricciones de tráfico en la avenida Universidad por obras