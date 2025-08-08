Vecinos de la zona ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con okupas otra vez En la anterior ocasión, el edificio en estado ruinoso acogía a una sola persona pero ahora son varias las que están en su interior aunque pocos vecinos son conscientes de este hecho

La puerta del antiguo edificio de Bodegas Armando en león por donde entran los okupas.

Alberto P. Castellanos León Viernes, 8 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

Apenas han pasado unos meses desde que se conocía que el edificio que alojaba las Bodegas Armando en León estaba habitado por un okupa, y ahora son varias personas las que están en esa misma situación pero en la parte del edificio que sólo tiene una planta y una puerta de acceso más pequeña.

En aquella ocasión, el Ayuntamiento de León aseguraba ser consciente de tal situación desde mayo aunque sin que hubiera ninguna denuncia por tales hechos.

Ahora, a comienzos de agosto, vuelve a haber indicios de que el edificio está okupado, y no sólo por una personas. Aunque las explicaciones de algunos vecinos consultados frente al mismo edificio van del «no sabía nada» al «alguna vez hay gente», basta con acercarse a una de las ventanas del inmueble situado en el paseo de Salamanca para escuchar a, al menos, dos personas hablando en su interior.

El edificio de Bodegas Armando, la zona en la que habitan los okupas actuales y la puerta por la que acceden. A.P.C.

El estado que presenta el inmueble y sus accesos es aún pero que el observado por Leonoticias a finales de junio de 2025. También, como entonces, los pocos vecinos y transeuntes comentan que «esto lleva abandonado muchos años», que «está destrozado» y que «de vez en cuando se mete gente dentro».

Otros vecinos dicen que «alguna vez se abre la puerta o la ponen un candado, lo quitan» y que «ahora mismo está todo abierto pero parece que está calmado, como si no hubiera nadie».

«No está en ruinas»

El edificio es una antigua instalación industrial, cerrado desde hace décadas y que, desde hace años, se ha convertido en un motivo de preocupaciones por las multas que acumulan sus propietarios y por las peticiones constantes de soluciones desde varios partidos de la oposición en el Ayuntamiento de León por su deterioro y condiciones insalubres.

El edificio y lo que se puede ver de su interior. A.P.C.

El último balance se calculan unos 55.000 euros en sanciones de los que apenas se han recaudado más de mil a unos dueños que hace seis años,en 2019, no confirmaban ni desmentían la presencia de okupas y declaraban que el edificio «no estaba en ruinas».

Una aseveración difícil de compartir al observar el exterior, lo poco que se puede ver del interior y las imágenes aéreas que dejan entrever un estado de las cubiertas y de los suelos muy deficiente.