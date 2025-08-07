leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las imágenes del día.

Las noticias imprescindibles del jueves 7 de agosto en León

Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:57

  1. 1

    Turismo

    Turistas multados en el área de caravanas en León: «Falta que pongan una máquina de tickets aquí»

Varios usuarios, en su mayoría extranjeros, están recibiendo multas, no por negarse a pagar, sino porque directamente no pueden hacerlo.

  1. 2

    Ola de calor

    Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León

Un hombre y una mujer mayores de 65 años fallecen por las altas temperaturas mientras se intensifica la alerta en la provincia.

  1. 3

    Incendios

    Un helicóptero aterriza en la A-6 en el Bierzo para acercar a unos bomberos a un incendio

Una testigo de los hechos comenta como detuvieron el tráfico sentido Madrid para que tomara tierra el aparato y bajaran unos brigadistas para sofocar un fuego junto a la autovía.

  1. 4

    El tiempo

    Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León

Aunque parezca una locura que algo que ocurra a miles de kilómetros afecte tanto lo cierto es que puede una tormenta en el Atlántico puede ser clave para acabar un registro vigente desde 1987.

  1. 5

    Incendios

    El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad

La columna de humo blanco se ha podido observar a kilómetros de distancia mientras bomberos del Ayuntamiento y de la Junta lo han extinguido a las 16:17.

  1. 6

    Tráfico

    Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León

La actuación ha contado con una inversión de 638.000 euros y elimina un cruce conflictivo entre la CL-622 y la N-630, lo que mejora la fluidez del tráfico y reduce el riesgo de accidentes.

  1. 7

    Accidentes

    Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino

El suceso ocurrió pasadas las 11:00 horas en la avenida de la Constitución; la víctima fue atendida por los servicios sanitarios.

  1. 8

    Religión

    Una leonesa en el Jubileo de Roma: «Mis cuatro abuelos han sido mi pilar fundamental»

La joven alzó su voz ante 30.000 asistentes en la plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de los Jóvenes.

  1. 9

    Sucesos

    Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

El joven de 15 años de edad perdió el control del vehículo e impactó contra la barrera lateral de la A-6, en las inmediaciones de Ponferrada.

  1. 10

    Desaparición

    La Guardia Civil localiza y auxilia a un peregrino desorientado en León

Se trata de un varón de 68 años y nacionalidad Neerlandesa, que hacía el Camino de Santiago en bicicleta y se salió de la ruta porque el GPS que llevaba le indicó otra dirección.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Turistas multados en el área de caravanas en León: «Falta que pongan una máquina de tickets aquí»
  2. 2 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  3. 3 Controlado el incendio en Olleros de Alba tras 38 horas activo
  4. 4 Un helicóptero aterriza en la A-6 en el Bierzo para acercar a unos bomberos a un incendio
  5. 5 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  6. 6 Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León
  7. 7 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León
  8. 8 Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino
  9. 9 Una leonesa en el Jubileo de Roma: «Mis cuatro abuelos han sido mi pilar fundamental»
  10. 10 Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las noticias imprescindibles del jueves 7 de agosto en León

Las noticias imprescindibles del jueves 7 de agosto en León