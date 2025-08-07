Las noticias imprescindibles del jueves 7 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 7 de agosto 2025, 17:57 Comenta Compartir

1 Turismo Turistas multados en el área de caravanas en León: «Falta que pongan una máquina de tickets aquí»

Varios usuarios, en su mayoría extranjeros, están recibiendo multas, no por negarse a pagar, sino porque directamente no pueden hacerlo.

2 Ola de calor Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León

Un hombre y una mujer mayores de 65 años fallecen por las altas temperaturas mientras se intensifica la alerta en la provincia.

3 Incendios Un helicóptero aterriza en la A-6 en el Bierzo para acercar a unos bomberos a un incendio

Una testigo de los hechos comenta como detuvieron el tráfico sentido Madrid para que tomara tierra el aparato y bajaran unos brigadistas para sofocar un fuego junto a la autovía.

4 El tiempo Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León

Aunque parezca una locura que algo que ocurra a miles de kilómetros afecte tanto lo cierto es que puede una tormenta en el Atlántico puede ser clave para acabar un registro vigente desde 1987.

5 Incendios El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad

La columna de humo blanco se ha podido observar a kilómetros de distancia mientras bomberos del Ayuntamiento y de la Junta lo han extinguido a las 16:17.

6 Tráfico Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León

La actuación ha contado con una inversión de 638.000 euros y elimina un cruce conflictivo entre la CL-622 y la N-630, lo que mejora la fluidez del tráfico y reduce el riesgo de accidentes.

7 Accidentes Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino

El suceso ocurrió pasadas las 11:00 horas en la avenida de la Constitución; la víctima fue atendida por los servicios sanitarios.

8 Religión Una leonesa en el Jubileo de Roma: «Mis cuatro abuelos han sido mi pilar fundamental»

La joven alzó su voz ante 30.000 asistentes en la plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de los Jóvenes.

9 Sucesos Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas

El joven de 15 años de edad perdió el control del vehículo e impactó contra la barrera lateral de la A-6, en las inmediaciones de Ponferrada.

10 Desaparición La Guardia Civil localiza y auxilia a un peregrino desorientado en León

Se trata de un varón de 68 años y nacionalidad Neerlandesa, que hacía el Camino de Santiago en bicicleta y se salió de la ruta porque el GPS que llevaba le indicó otra dirección.

Temas

Las noticias imprescindibles del día