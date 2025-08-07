leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino

El suceso ocurrió pasadas las 11:00 horas en la avenida de la Constitución; la víctima fue atendida por los servicios sanitarios

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:34

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la avenida de la Constitución, número 261, en la localidad de Trobajo del Camino, perteneciente al término municipal de San Andrés del Rabanedo. El suceso tuvo lugar pasadas las 11:00 horas de este jueves 7 de agosto.

El vehículo frenó al percatarse del cruce, pero no logró evitar el impacto, golpeando a la mujer en una pierna. Afortunadamente, la víctima se encontraba consciente en todo momento y no presentaba heridas de gravedad aparentes.

Desde el Centro de Coordinación del 112 Emergencias de Castilla y León se dio aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que desplazaron una ambulancia hasta el lugar del incidente para atender a la mujer herida.

