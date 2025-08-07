Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León Aunque parezca una locura que algo que ocurra a miles de kilómetros afecte tanto lo cierto es que puede una tormenta en el Atlántico puede ser clave para acabar un registro vigente desde 1987

Si según una de las premisas más conocidas de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en la otra parte del mundo puede provocar un tsunami, no parece descabellado que los restos de una tormenta tropical puedan hacer que León viva la jornada con la temperatura más alta desde que hay registros.

Eso es lo que puede ocurrir a lo largo de lo que resta de semana gracias a la cuarta tormenta tropical de la temporada en el Atlántico. Dexter, que así se llama, ha evolucionado hasta la categoría previa a huracán y pierde fuerza acercándose a Europa. Aunque pierda potencia esta será suficiente para que interaccione con el chorro polar y afecte de forma indirecta al tiempo de España durante este fin de semana.

La borrasca en la que se conviertan los restos de Dexter absorberá una pequeña DANA situada entre Azores y Madeira, lo que provocará a su vez que la vaguada extienda su amplitud y longitud de onda frente a las costas del oeste peninsular. Esto va a impulsar y reforzar el ascenso de la masa de aire muy cálida que ya nos afecta.

¿Puede haber nuevo récord en León?

Este factor puede ser clave para que las previsiones se cumplan en León y se dé la posibilidad de batir un récord histórico. Hay que viajar en el tiempo casi cuatro décadas, al 13 de agosto de 1987, para encontrar la máxima más alta registrada en la estación de La Virgen del Camino, la que da la referencia para la capital.

38,2 grados centígrados que quedan lejos de los 41,5 de Ponferrada en julio de 2022 y que, salvo sorpresa, son más difíciles de batir en este episodio. En la capital berciana se prevén unos cuarenta de máxima para el domingo mientras en León se esperan 38.

Esta cifra, al igual que las previstas para días previos y posteriores, hacen albergar muchas posibilidades de que se puedan superar esos 38,2 grados que desde hace casi 38 años -casualidad numerística- se mantienen como máxima más alta en León.

Hay que tener en cuenta que en La Virgen del Camino no se suelen alcanzar los registros que se dan en la capital aunque en capítulos de calor tan extremo hay ocasiones con menor diferencia entre ambas localizaciones. Por ejemplo, el lunes 4 de agosto la previsión hablaba de 36 grados de máxima para León y la estación meteorológica se quedó en 35,4.