leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un termómetro marca 40 grados durante la tarde del miércoles 6 de julio de 2025. Campillo

Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León

Aunque parezca una locura que algo que ocurra a miles de kilómetros afecte tanto lo cierto es que puede una tormenta en el Atlántico puede ser clave para acabar un registro vigente desde 1987

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:27

Si según una de las premisas más conocidas de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en la otra parte del mundo puede provocar un tsunami, no parece descabellado que los restos de una tormenta tropical puedan hacer que León viva la jornada con la temperatura más alta desde que hay registros.

Eso es lo que puede ocurrir a lo largo de lo que resta de semana gracias a la cuarta tormenta tropical de la temporada en el Atlántico. Dexter, que así se llama, ha evolucionado hasta la categoría previa a huracán y pierde fuerza acercándose a Europa. Aunque pierda potencia esta será suficiente para que interaccione con el chorro polar y afecte de forma indirecta al tiempo de España durante este fin de semana.

Situación de la tormenta tropical Dexter el miércoles y su desplazamiento previsto hasta desaparecer sobre el Atlántico. NOAA

La borrasca en la que se conviertan los restos de Dexter absorberá una pequeña DANA situada entre Azores y Madeira, lo que provocará a su vez que la vaguada extienda su amplitud y longitud de onda frente a las costas del oeste peninsular. Esto va a impulsar y reforzar el ascenso de la masa de aire muy cálida que ya nos afecta.

¿Puede haber nuevo récord en León?

Este factor puede ser clave para que las previsiones se cumplan en León y se dé la posibilidad de batir un récord histórico. Hay que viajar en el tiempo casi cuatro décadas, al 13 de agosto de 1987, para encontrar la máxima más alta registrada en la estación de La Virgen del Camino, la que da la referencia para la capital.

38,2 grados centígrados que quedan lejos de los 41,5 de Ponferrada en julio de 2022 y que, salvo sorpresa, son más difíciles de batir en este episodio. En la capital berciana se prevén unos cuarenta de máxima para el domingo mientras en León se esperan 38.

Previsión para este fin de semana en León. Aemet

Esta cifra, al igual que las previstas para días previos y posteriores, hacen albergar muchas posibilidades de que se puedan superar esos 38,2 grados que desde hace casi 38 años -casualidad numerística- se mantienen como máxima más alta en León.

Noticias relacionadas

León vivirá otro verano con más calor de lo habitual

León vivirá otro verano con más calor de lo habitual

León, la única provincia sin muertes por calor

León, la única provincia sin muertes por calor

Prado Veneiro inicia mes colocando a León como único punto bajo cero de España

Prado Veneiro inicia mes colocando a León como único punto bajo cero de España

¿Ha llovido tanto este inicio de 2025 en León?

¿Ha llovido tanto este inicio de 2025 en León?

Hay que tener en cuenta que en La Virgen del Camino no se suelen alcanzar los registros que se dan en la capital aunque en capítulos de calor tan extremo hay ocasiones con menor diferencia entre ambas localizaciones. Por ejemplo, el lunes 4 de agosto la previsión hablaba de 36 grados de máxima para León y la estación meteorológica se quedó en 35,4.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de nivel 1 en Olleros de Alba está «prácticamente sin llama»
  2. 2 La fiebre del fútbol rural se contagia: otro pueblo de León con equipación propia
  3. 3 «Nueve horas sin agua»: vecinos de un pueblo de León denuncian una situación «insostenible»
  4. 4 Extinguido el incendio que ha acechado Ribaseca
  5. 5 Vuelca un turismo en la N-120 a la altura de Valverde de la Virgen
  6. 6 Una mujer enterrada en la Catedral junto a sus dos maridos, la solución a ¿En qué calle de León estoy?
  7. 7 Un helicóptero aterriza en la A-6 en el Bierzo para acercar a unos bomberos a un incendio
  8. 8 El Sporting exhibe las costuras defensivas de la Cultural
  9. 9 En vigor la ley que da siete días de libertad horaria a la hostelería leonesa
  10. 10 León, la única provincia sin muertes por calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León

Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León