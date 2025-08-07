Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León Un hombre y una mujer mayores de 65 años fallecen por las altas temperaturas mientras se intensifica la alerta en la provincia

Lucía Gutiérrez León Jueves, 7 de agosto 2025, 09:15 Comenta Compartir

León deja atrás sus datos negativos sobre muertes en la provincia a causa de la ola de calor. La provincia ha registrado esta semana las dos primeras víctimas mortales del verano, según los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad Diaria). Las muertes ocurrieron en un intervalo de apenas 24 horas: el martes 5 de agosto y el miércoles 6 y, según los datos facilitados, estas se deben a las temperaturas extremas de los últimos días.

Las víctimas son un hombre y una mujer. Estos fallecimientos se producen en medio de una ola de calor que ha elevado los termómetros a niveles anormalmente altos en toda la provincia y que amenaza con intensificarse este fin de semana.

Las previsiones alertan de un ascenso térmico aún más pronunciado, especialmente en el noreste leonés, donde las temperaturas máximas podrían superar ampliamente los 30 grados. Incluso las mínimas podrían rozar los 20, dando lugar a las conocidas 'noches tropicales', que dificultan el descanso y agravan los riesgos para la salud.

Notificaciones anuales

Hasta ahora, este verano no se había notificado ninguna muerte relacionada con el calor en León.

Sin embargo, desde agosto del año pasado, ya se han contabilizado 14 muertes atribuibles a las temperaturas extremas en la provincia. A nivel nacional, la cifra asciende a 1.060 fallecimientos este año vinculados al calor.