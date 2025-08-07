Turistas multados en el área de caravanas en León: «Falta que pongan una máquina de tickets aquí» Varios usuarios, en su mayoría extranjeros, están recibiendo multas, no por negarse a pagar, sino porque directamente no pueden hacerlo

Diego Nicolás Alonso Miércoles, 6 de agosto 2025 | Actualizado 07/08/2025 08:26h.

Por solo cinco euros al día, los turistas en caravana pueden estacionar en el área de autocaravanas de León, situada frente al centro comercial León Plaza. Un «precio razonable» para una zona bien conectada con el centro y con espacio para numerosas caravanas. Sin embargo, el sistema de pago ha generado un creciente malestar entre los usuarios que consideran «no está a la altura del servicio».

El motivo principal de las quejas es que el único modo de abonar la estancia es a través de aplicaciones como Telpark o acudiendo a una oficina del Ayuntamineto ubicada en Ordoño, «cerrada los sábados por la tarde y domingos», precisamente, cuando más turistas llegan.

Un problema solucionable

«Es un cristo de la leche», lamenta José Manuel, un jubilado de Vigo que ha parado en León con su mujer por «séptima u octava vez». Critica que «no hay máquina para pagar» y que la forma de pago de la aplicación «a veces da error o directamente no se abre».

Ampliar José Manuel, un jubilado de Vigo junto a su caravana.

José Manuel lleva más de viente años recorriendo España y Portugal en caravana. Valora positivamente que ahora se cobre por estacionar: «Antes venía gente y se quedaba aquí un mes entero», pero insiste en que el sistema debe mejorarse: «El precio está muy bien, pero que al menos lo pongan fácil para pagar».

Su visión la comparte María, una vecina de León que utiliza este aparcamiento como refugio ante las altas temperaturas del verano. Cuenta que en su casa «hace mucho calor y aquí estoy más fresca». Critica que «la mayoría de gente que viene, se encuentra con que no hay máquina y no sabe qué hacer». Algunos extranjeros no entienden la app, y ella misma ha tenido que pagarle los tickets a dos turistas porque «no tenían forma de hacerlo».

Además, María denuncia el estado de abandono del área, comentando que «todos los días tengo que barrer». Para ella, es la «zona más sucia de las tres que hay en León», destacando que el aparcamiento de La Palomera está tan limpia que parece que «estás en casa».

Pese a las dificultades, el espacio sigue atrayendo a decenas de familias cada semana. Irene, procedente de Ciudad Real, viaja con su marido y sus dos hijos en caravana, una costumbre que repiten cada verano desde hace cuatro años. En esta ocasión, han hecho ruta desde Segovia hasta los Picos de Europa, y ahora León, donde pasarán dos días antes de continuar hacia Ávila.

Ampliar Irene, procedente de Ciudad Real.

«Nos hemos quedado locos con el ambiente de los bares», comenta sorprendida tras pasear por el Casco Antiguo. Afirma que en Ciudad Real también hay ambiente de tapas, pero lo de León «es otro nivel».

En su caso, el pago no fue un problema, ya que utilizan habitualmnete la app en su ciudad. Pero reconoce que, en general, moverse en carvana por ciudades puede ser complicado. «El hecho de que León tenga tres áreas dentro de la capital es un puntazo», afirma.

También Nicolas, un turista francés que ha alquilado una caravana para recorrer el norte de España, critica esta forma de pago: «Al ser de otro país cuesta mucho, porque da muchos errores al crear tu cuenta».

Ampliar Nicolas, un turista de París.

Frente a la creciente popularidad del caravaning, muchos usuarios insisten en que la ciudad debe estar preparada. «Lo único que falta aquí es que pongan una máquina expendedora de tickets», resume María. «Así no habría líos, ni multas, ni problemas con la aplicación. Y la gente que viene de fuera no se sentiría perdida nada más llegar», concluye.

