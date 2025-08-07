El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad La columna de humo blanco se ha podido observar a kilómetros de distancia mientras bomberos del Ayuntamiento y de la Junta lo han extinguido a las 16:17

El incendio en Armunia, en las cercanías del IES García Bellido.

Alberto P. Castellanos León Jueves, 7 de agosto 2025, 15:47 | Actualizado 16:31h.

El humo, que se observaba a gran distancia, llegaba al centro de León a las tres y diez de la tarde. El incendio no estaba demasiado lejos, en Armunia.

Los primeros en llegar a la zona, cercana al IES García Bellido, han sido los bomberos del Ayuntamiento de León. Minutos después se unía personal de la Junta y una autombomba de los servicios forestales autonómicos.

Ampliar La columna de humo sobre el centro de León. A.P.C.

Por las características de la zona se descarta que haya afectada a viviendas pero sí que hay alguna construcción que podría haberse visto afectada.

Las siete hectáreas quemadas son pastos y rastrojos. Tras darlo por extinguido a las 16:17 de la tarde se trabaja para conocer el origen del fuego.

1,35 hectáreas en Palanquinos

Más o menos al mismo tiempo, entre las dos y cuarto y las cuatro y cinco de la tarde, ha estado activo otro incendio en Palanquinos. En este caso ha ardido una hectárea de pasto y 0,35 de matorral en Palanquinos.