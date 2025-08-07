leonoticias - Noticias de León y provincia

El incendio en Armunia, en las cercanías del IES García Bellido.

El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad

La columna de humo blanco se ha podido observar a kilómetros de distancia mientras bomberos del Ayuntamiento y de la Junta lo han extinguido a las 16:17

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:47

El humo, que se observaba a gran distancia, llegaba al centro de León a las tres y diez de la tarde. El incendio no estaba demasiado lejos, en Armunia.

Los primeros en llegar a la zona, cercana al IES García Bellido, han sido los bomberos del Ayuntamiento de León. Minutos después se unía personal de la Junta y una autombomba de los servicios forestales autonómicos.

La columna de humo sobre el centro de León. A.P.C.

Por las características de la zona se descarta que haya afectada a viviendas pero sí que hay alguna construcción que podría haberse visto afectada.

Las siete hectáreas quemadas son pastos y rastrojos. Tras darlo por extinguido a las 16:17 de la tarde se trabaja para conocer el origen del fuego.

1,35 hectáreas en Palanquinos

Más o menos al mismo tiempo, entre las dos y cuarto y las cuatro y cinco de la tarde, ha estado activo otro incendio en Palanquinos. En este caso ha ardido una hectárea de pasto y 0,35 de matorral en Palanquinos.

