El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
La columna de humo blanco se ha podido observar a kilómetros de distancia mientras bomberos del Ayuntamiento y de la Junta lo han extinguido a las 16:17
Jueves, 7 de agosto 2025, 15:47
El humo, que se observaba a gran distancia, llegaba al centro de León a las tres y diez de la tarde. El incendio no estaba demasiado lejos, en Armunia.
Los primeros en llegar a la zona, cercana al IES García Bellido, han sido los bomberos del Ayuntamiento de León. Minutos después se unía personal de la Junta y una autombomba de los servicios forestales autonómicos.
Por las características de la zona se descarta que haya afectada a viviendas pero sí que hay alguna construcción que podría haberse visto afectada.
Las siete hectáreas quemadas son pastos y rastrojos. Tras darlo por extinguido a las 16:17 de la tarde se trabaja para conocer el origen del fuego.
1,35 hectáreas en Palanquinos
Más o menos al mismo tiempo, entre las dos y cuarto y las cuatro y cinco de la tarde, ha estado activo otro incendio en Palanquinos. En este caso ha ardido una hectárea de pasto y 0,35 de matorral en Palanquinos.
