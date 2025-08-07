Dos personas heridas y atrapadas en un choque entre dos turismos en Boñar Los ocupantes de uno de los vehículos accidentados han necesitado ayuda para salir del mismo tras chocar de forma frontolateral con otro coche

Leonoticias León Jueves, 7 de agosto 2025, 16:09 | Actualizado 16:19h.

A las 15:42 horas se informa al 112 del segundo accidente de tráfico en el término municipal de Boñar, en la LE-331, en este caso en el kilómetro 16 de esta carretera provincial en León.

El aviso informa de una colisión frontolateral entre dos turismos en el que han resultado heridas dos personas que se encuentran atrapadas en el interior de uno de los vehículos, apenas a tres kilómetros del accidente de un motorista que se había producido hora y media antes en esa misma carretera del norte de León.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado al lugar un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Boñar y una ambulancia soporte vital básico.

Se desconocen aún más detalles sobre este nuevo accidente en una jornada con mucho trabajo para los servicios de emergencias en León