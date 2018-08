Leonoticias.tv | Directo | Pleno extraordinario sobre la 'operación Enredadera' en León Imagen de un pleno en el Ayuntamiento de León El pleno del Ayuntamiento de León debate sobre las consecuencias políticas de la 'operación Enredadera' | PSOE, León en Común, León Despierta y UPL respaldan una moción de censura | Ciudadanos esperará a conocer las explicaciones de Antonio Silván y le pedirá la dimisión NACHO BARRIO León Martes, 7 agosto 2018, 09:52

La 'operación Enredadera' ha convertido este martes el salón de plenos del Ayuntamiento de León en el escenario de un debate sobre responsabilidades políticas. Un marco con una posible moción de censura alimentada por el Partido Socialista como telón de fondo.

La situación, muy dura en el aspecto político para el popular Antonio Silván, ha tenido en su antesala la primera sorpresa: el concejal investigado en el marco de esta trama, José María López Benito, 'Yiyo', no ha acudido al pleno.

En el fondo subyace, según fuentes del PP, una posible dimisión del cargo en la antesala de su declaración el próximo 11 de septiembre.

El pleno, desarroyada con la protesta de colectivos sociales en la propia plaza de San Marcelo, ha comenzado con la intervención del portavoz del PSOE José Antonio Diez quien ha recordado que el alcalde «debe asumir sus responsabilidades».

En su intervención Diez ha recordado los cinco delitos que acusan a José María López Benito: «delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración pública, revelación de secretos y malversación de caudales públicos».

Diez ha advertido que Silván que está en la antesala de un delito de «revelación de secretos». El concejal socialista también ha recordado la posible imputación de algún concejal más y ha invitado al alcalde a garantizar que nunca ha mantenido conversaciones que desvelaran información reservada.

Desde el PSOE se ha recordado al alcalde que la Enredadera es una «trama corrupta y un grupo criminal» y ha realizado diez preguntas para que el edil la responda.

Gemma Villarroel

Por su parte la portavoz del Ayuntamiento de León Gemma Villarroel ha repasado ante el alcalde la conversación mantenida por éste con el empresario José Luis Ulibarri, hoy encarcelado.

Villarroel ha sido contundente en sus preguntas: ¿Informa usted en directo a todos los empresarios de las mesas de contratación? ¿Qué quiere decir 'que lo arreglen'? ¿Quién es la informante Rosa? ¿Qué quiere decir que lo otro ya está arreglado?

La portavoz de Ciudadanos ha sido muy dura en su intervención y ha pedido al alcalde que ante los leoneses informe con claridad sobre la Enredadera.

León Despierta

Los argumentos de la oposición ante el alcalde de León han sido muy contundentes. Tanto, que Oscar Fuentes Carro ha recordado al primer edil que Silván «es el tonto últil de Ulibarri».

FUentes ha insistido en que su formación tiene clara la obligación de «sacar adelante la moción de censura» y ha tachado de indecente el comportamiento del alcalde en esta trama.

León en Común

Victoria Rodríguez Rodríguez, portavoz de la formación León en Común, ha tenido en el pleno una de las intervenciones más contundentes.

La edil ha recordado al hoy alcalde que tanto él como su equipo «nos entierran en el abono en el que crecen las enredaderas».

Ha insistido en la idea de que todo el PP se encuentra «enredado en un lodazal» y ha cuestionado el «nivel de servilismo» del alcalde al empresario José Luis Ulibarri.

Victoria Rodríguez ha repasado palmo a palmo cómo Ulibarri con sus medios de comunicación creó una trama de influencias a la que el actual alcalde, según ha remarcado, no se pudo resistir.

De ahí que haya aconsejado a Silván que «tiene que irse del Ayuntamiento y de la política».

UPL

El pleno del Ayuntamiento de León ha sido escenario para que Eduardo López Sendino (UPL) remarcara todos los aspectos apuntados por el resto de las formaciones políticas.

El edil leonesista ha tachado de «muy graves» las revelaciones derivadas de la 'Enredadera' y ha pedido a Silván que abandone el cargo.

Defensa del PP

Fernando Salguero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, ha enmarcado las conversaciones aparecidas en la 'Enredadera' en el marco de los encuentros con los diferentes actores sociales y políticos que tiene un político.

Salguero ha remarcado que que Antonio Silván es víctima de un «linchamiento» propio de la «Edad Media». Además ha recordado que «el 24 de mayo de 2015 la candidatua del PP encabeza por Antonio Silván» resultaba la candidatura más respaldado por los leoneses y lo hacía con la «transparencia» como norma.

Igualmente ha remarcado la «indefensión» del actual alcalde ante las informaciones de los últimos días y se ha remitido a las palabras del propio Silván: «No he cometido ningún delito ni falta alguna, no tengo ningún motivo para ocultarme. Jamás he cometido ningún delito, ni falta, ni ilegalidad».

Además de todo ello ha insistido en la honorabilidad del actual alcalde y ha pedido que no se lapide a la persona.