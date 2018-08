Cs da un plazo de 24 horas para que López Benito dimita y para pronunciarse sobre la moción de censura Gemma Villarroel, durante el pleno. / Sandra Santos/Peio García A pesar de que la portavoz del grupo naranja aseguró tras el pleno que «Silván ha venido para no aclarar nada», los ediles naranjas aceptan la propuesta del alcalde para crear una comisión de investigación y se darán un día para pronunciarse sobre la posible moción NACHO BARRIO León Martes, 7 agosto 2018, 12:46

Tras el pleno se esperaba con impaciencia la reacción de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel. De su decisión dependía el futuro político del alcalde de la capital, que parece más seguro tras escuchar sus palabras.

«Silván ha venido para no aclarar nada, ha elegido un formato en el cual se puede esconder y no ha aclarado las preguntas que le hemos realizado la oposición y que eran respuestas para los leoneses», denunciaba la líder del grupo naranja en el Consistorio.

Criticando que el alcalde «se ha presentado con un concejal imputado en la Enredadera y sigue arrastrando los pies, como el PP, frente a la corrupción», Villarroel anunció que aceptá la propuesta de Antonio Silván, aceptando la comisión de investigación, pero con matices. «El PP no está en condiciones de decidir quien va a presidirla, lo vamos a decidir con los grupos y me encargaré que el formato de preguntas y respuestas no le de la opción de esconderse».

Así pues, dejó un ultimatum sobre la mesa. «Le damos un plazo de 24 horas al concejal López Benito para que presente su dimisión y, en el caso de que esto no suceda, que sea el propio alcalde el que le cese del grupo popular». Para soportar esta reclamación, Gemma Villarroel recordó el pacto de gobierno firmado en 2015, en el que se recoge que cualquier imputado debe dimitir. «Igual el momento está cerca también para el alcalde», señaló la portavoz.

En la misma línea reclamó que Silván no se acoja a su condición de aforado en Cortes «para depurar su responsabilidad».

Sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura, Villarroel no se pronunció ni a favor ni en contra, avanzando que reunirá a su equipo de concejales «para valorar los plazos a dar, porque queremos agotar los plazos».