Un municipio del alfoz de León saca cinco puestos de trabajo a concurso por oposición Se busca incorporar a personal fijo para la limpieza de edificios municipales

Alberto P. Castellanos León Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

El Bocyl ha publicado la aprobación de un proceso selectivo propuesto por el Ayuntamiento de Villaquilambre por el que el consistorio de este municipio del alfoz de León busca cubrir cinco plazas públicas.

El anuncio se convoca para cubrir como personal laboral fijo, turno libre, de cinco plazas de Personal no cualificado Limpiador o Limpiadora adscritos al servicio de limpieza de edificios del Ayuntamiento de Villaquilambre provenientes del proceso de subrogación, perteneciente al nivel I Grupo IV dotadas de las retribuciones que correspondan con arreglo al Convenio Colectivo de trabajo, ámbito provincial, del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de León para los años 2023,2024,2025 y 2026.

Estas plazas están incluidas en la Oferta de Empleo Público para las anualidades de 2024 y 2025 aprobadas por el este consistorio leonés. Las funciones se regulan en el convenio colectivo de aplicación para dichos puestos.

Toda la información del proceso aparece en el Boletín Oficial de Castilla y León del 5 de diciembre como un temario de 16 epígrafes, unas tasas de participación de 20 euros y que se realizará un ejercicio teórico con 30 preguntas tipo test y uno práctico.