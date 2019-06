Informativo leonoticias | 'León al día' 14 de junio Informativo 'León al Día'. / Inés Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Viernes, 14 junio 2019, 20:33

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este viernes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

No hay un día en el que en este informativo no tengamos cosas que contar. La actualidad en estas últimas semanas es incesante y cada noticia supera a la anterior. Dentro del universo de los pactos hoy les presentamos uno que muchos no esperaban. Manuel García tiene cerrado un acuerdo multipartido en Villaquilambre para ostentar la alcaldía a partir de mañana. De esta forma los socilistas dejan el bastón de mando en un giro que no estaba previsto. Siempre hay cosas que contar en este informativo y hoy no iba a ser menos.

Y si este pasado verano Jorge Pérez arrebataba la alcaldía de Villquilambre a Manuel García, podemos estar a un día de ver la situación inversa. Espectacular vuelco en el municipio del alfoz el que damos a conocer hoy en leonoticias. Un pacto entre el Partido Popular, Unión del Pueblo Leonés, Ciudadanos y Vive Villaquilambre daría la alcaldía a los populares para desbancar al PSOE.

El leonesista Lázaro García Bayón ha dado este viernes un vuelco electoral en el cuarto municipio de la provincia. El líder de los leonesistas en este municipio ha negociado personalmente con el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los términos del acuerdo.

Con la noticia aún reciente, el presidente de los populares leoneses se manifestaba favorable al nuevo pacto.

La Junta de Castilla y León también sigue pendiente de los pactos. PP y Ciudadanos siguen en el punto del preacuerdo, pero Antonio Silván es positivo con el momento por el que pasa el pacto.

Otro de los asuntos abiertos es el de la famosa mesa del Colegio Pastorinas. Los populares irán hasta el final para que los resultados recogidos en el acta sean los oficiales pese a las negativas de las juntas electorales. Sobre ello se han pronunciado Antonio Silván y Fernando Salguero.

La noche del 26 de mayo fue el inicio de varias jornadas de no querer salir de casa para Pablo Fernández. Las urnas le dejaban fuera de las Cortes de Castilla y León, el batacazo era mayor de lo previsto y el único reducto de Podemos en la cámara autonómica lo mantenía el procurador por Burgos. Una debacle que no entraba en sus cálculos. Este viernes Pablo Fernández ha respondido en leonoticias. En una entrevista que puede consultarse en este periódico, el líder morado hace análisis y autocrítica.

Y tras el accidente de ayer, León estudiará mejoras en la señalización del Puente de San Marcos tras los últimos accidentes.

Un total de 1.591 estudiantes de León y Ponferrada, de 1.673 presentados a la fase general, han superado las pruebas de la EBAU, por lo que se ha alcanzado un porcentaje global de aprobados del 95'10 %. Hay que destacar que la nota media final ha sido de 7,43 (en junio de 2018 la nota media fue de 7,35), al igual que es importante reseñar en cuanto a asignaturas cómo la asignatura de Matemáticas 2, ha registrado un porcentaje de aprobados del 86,17% con una nota media de 7,17.

Cambiamos de asunto. El Palacio de los Guzmanes acoge la exposición '40 aniversario de la mujer en la Policía Nacional' con un homenaje a todas las mujeres que fueron, son y serán parte del cuerpo, con especial cariño y recuerdo a Aurora Rodríguez y Silvia Nogales.

Se buscan jóvenes trabajadores. Para más información, atentos a esta noticia. Informa Rubén Fariñas.

Les animamos a darse un respiro. La Denominación de Origen León abre las puertas de una nueva Feria del Vino en la que una decena de bodegas ofrecerán a leoneses y visitantes toda la variedad de un caldo calificado como 'excelente'

Y hoy les hablamos de diez personas que se van a sumergir en una aventura sin igual: conocer León en profundidad.

Es un desconocido para mucha gente. Una persona ligada al deporte pero siempre desde una segunda línea, tanto como jugador como en la faceta técnica. Ricardo Pozo Gálvez 'Ricar' ha ofrecido las primeras pinceladas de su nuevo proyecto en la Cultural y Deportiva Leonesa, donde ejercerá de director deportivo, y a donde lleva con ganas de aportar su experiencia, que veía asó la situación del club.

Y la Ponferradina ya vela armas para su encuentro ante el Cartagena. El entrenador Jon Pérez Bolo, se ha marcado como objetivo para mañana, en la vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a LaLiga 1/2/3, «repetir el mismo partido» que el realizado en Cartagonova donde ganaron 1-2.

El equipo del Bierzo llega con las pilas cargadas a nivel físico y con el convencimiento de que será clave realizar un partido táctico.

Todo para buscar el pase a la ronda final de los playoff de ascenso.

El tiempo Y la previsión meteorológica para mañana en León es de cielo en el norte nuboso o intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles de madrugada, en el resto intervalos nubosos a poco nuboso. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. En León capital la máxima para mañana será de 18 grados. 20 en Astorga y La Bañeza y 21 en Valencia de Don Juan. Mientras en El Bierzo Ponferrada alcanzará los 20 grados, 18 en Fabero y 15 en Villablino. En la montaña Cistierna y Boñar llegarán a máximas de 19 y 18 grados.

Y hoy nos despedimos con un auténtico crack. Es José Luis García y ostenta nada más y nada menos que el récord en la provincia de León de donaciones de sangre. Con este ejemplo nos despedimos hasta la próxima edición de León al Día. Tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana.