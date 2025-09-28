Sigue en directo toda la información de las Cantaderas y las fiestas de San Froilán en León
Uno de los actos principales de las fiestas de San Froilán en León es la Ceremonia de las Cantaderas
Inés Santos, Lucía Gutiérrez y Borja Pérez
León
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:17
09:17
Programación del domingo
Como cada jornada os traemos el programa del día para que tengáis todas las opciones sobre la mesa. ¿Qué vais a hacer hoy? A buen seguro, disfrutar del domingo. Programa del día
09:16
¡Buenos días! Comenzamos el domingo mirando al cielo y esperando que la lluvia no impida los actos festivos de San Froilán en la capital leonesa. Uno de los domingos más esperados por los leoneses donde la tradición brilla como nunca. Cantaderas, carros y pendones unen a la ciudad con cada uno de los pueblos de la provincia en una jornada única y desde Leonoticias estaremos ahí para contaros todos los detalles. ¡Viva San Froilán!
