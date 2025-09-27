Desfile de pendones y carros engalanados, 'Foro u Oferta' y Niño de Elche en León

Ana G. Barriada León Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Día grande en León. Este domingo 28 de septiembre la capital del Viejo Reino se convierte en el epicentro de los pueblos de la provincia. El desfile de pendones y de carros engalanados recupera dos de las insignias de León así como la celebración de la ceremonia del 'Foro u Oferta' en el claustro de la Catedral. Estas son todas las actividades y los horarios.

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

10:00 h Concentración de Pendones Concejiles de la provincia de León. Alzamiento simultáneo de todos los participantes al ritmo del Himno de León. Plaza de San Marcos.

10:45 h Desfile de Pendones Concejiles de la provincia de León. Plaza de San Marcos. Inicio del desfile. Itinerario: Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, calle Ancha y final en plaza de Regla. Organiza Asociación de Pendones Concejiles de la Provincia de León.

11:00 h Tradicional celebración del 'Foro u Oferta', con la participación de Las Cantaderas. Claustro de la Catedral de León. Plaza de Regla. A continuación, solemne Misa en la Catedral de León con la asistencia de la CorporaciónMunicipal. Catedral de León.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

12:45 h aproximadamente. Concurso y desfile tradicional de Carros Engalanados. Salida de la avenida Los Cubos, Carreras, plaza del Espolón, plaza Puerta Castillo, Serranos, plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegarias, plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Juan II, plaza del Grano.

A partir de las 14:00 h, aproximadamente, llegada de Carros Engalanados y entrega de premios del concurso en la plaza del Grano con la actuación del grupo tradicional Hacendera y su grupo invitado Agrupación Folklórica Cuélebre.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Abesedo y Tenada. Plaza de San Marcelo.

19:30 h Concierto: Niño de Elche. Organizado por: el Festival Palabra y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de la Facultad.