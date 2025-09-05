leonoticias - Noticias de León y provincia

El DJ gallego Michenlo.

De Tomorrowland al Monoloco: nuevo artista confirmado

El festival leonés sigue lanzando los nombres que completan su cartel para el 4 de octubre con la figura de uno de los DJ españoles del momento

Dani González

Dani González

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:46

El Monoloco Fest sigue desgranando lo que será una nueva edición de este festival. El próximo 4 de octubre, el Hípico de León acogerá este evento, uno de los más importantes de música urbana en toda España.

Después de anunciar nombres como Morad o Lucho RK, el festival leonés ha hecho oficial la presencia del DJ Michenlo en la capital leonesa el próximo 4 de octubre.

El creador gallego es uno de los DJ del momento en España y, después de participar en uno de los festivales más multitudinarios del mundo, Tomorrowland, llega a León dentro del Monoloco.

Su imagen azul, su energía hipnótica en cabina y su capacidad para llenar festivales por toda Europa lo han convertido en uno de los artistas más seguidos y respetados de la nueva escena electrónica española.

Con millones de escuchas en plataformas, colaboraciones internacionales y una estética visual que trasciende la música, Michenlo ha construido una marca propia que conecta con miles de jóvenes dentro y fuera de España.

