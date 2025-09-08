'Afamiar', el cartel para las fiestas de San Froilán de este año Es una creación de la leonesa Marta Prieto Martínez, quien ha plasmado en la imagen elementos del patrimonio cultural y gastronómico de estas tradicionales fiestas de la ciudad

El cartel titulado 'Afamiar', obra de la leonesa Marta Prieto Martínez, será la imagen que anunciará las fiestas de San Froilán 2025. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León ha resuelto el certamen tras la reunión del jurado convocado para el mismo, en el que se decidió otorgar el primer premio, dotado con 1.250 euros, a esta propuesta que combina tradición, identidad cultural y referencias al patrimonio leonés. Este ha otorgado, además, dos accésit para los trabajos presentados por Pablo Castillo e Isidro Gil, dotados de 100 y 50 euros, respectivamente.

Marta Prieto Martínez es graduada en Lengua Española y Literatura por la Universidad de León y máster en Formación del Profesorado. Ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Fernando I de Valencia de Don Juan, donde compagina su labor docente con estudios de doctorado. Además, es música formada en el Conservatorio de León. Desde niña mostró una gran afición por el dibujo y siempre soñó con estudiar Bellas Artes, disciplina que ha continuado cultivando de forma autodidacta y a la que ahora suma este reconocimiento con el cartel de las fiestas de San Froilán 2025.

La obra se inspira en los colores vivos de los trajes regionales –rojo, amarillo y azul–, incorporados en cenefas florales tradicionales. La protagonista del cartel, una paisana leonesa, porta una collarada enriquecida con relicarios en los que aparecen símbolos como San Froilán, el gallo de la Basílica de San Isidoro, la Virgen del Camino o el Camino de Santiago. Todo ello coronado con una gargantilla en la que figura el rosetón de la Catedral de León. La composición se completa con una invitación a degustar productos típicos de las fiestas, como el chorizo, la morcilla o las rosquillas típicas de San Froilán.

El lema elegido, 'Afamiar', es un vocablo recogido en el Diccionario del Léxico Leonés Actual que significa «tener mucha hambre». La autora explica que con esta palabra ha querido transmitir que León es una ciudad que se disfruta con todos los sentidos, pero muy especialmente a través del sabor y de su gastronomía.

El encargado de decidir la imagen que más se adaptaba a la finalidad del certamen ha sido un jurado conformado por Alfonso Martínez, Borja Pérez, Virginia Morán, Virginia Calvo, Daniel Castiñeira y Evelyn González. La presidenta del jurado ha sido la concejala de Fiestas, Camino Orejas, y la secretaria del mismo, Nuria Esther Fernández, técnica de la administración general.