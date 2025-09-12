El programa completo del Come y Calle en San Francisco: conciertos y horarios
Todas las actividades en el céntrico jardín por estas fiestas de San Froilán 2025 del 26 de septiembre al 6 de octubre
León
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30
Otro clásico de las fiestas en León vuelve este San Froilán 2025. El Come y Calle, el evento de foodtrucks y música que se celebra en el Jardín de San Francisco, abre sus puertas del 26 de septiembre al 6 de octubre con actuaciones en directo, mucha gastronomía, mercadillo y ocio familiar.
Todos los días de fiesta abrirá de 12:00 a 00:00 horas, y los viernes, sábados y vícpera de festivos lo hará hasta la 1:00. Este es el programa completo:
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Apertura.
19:00 h. Pintacaras
20:30 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS
21:30 h. Concierto: THE VIOLET CLUSTER (soul-blues-rock)
23:00 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
14:30 h. Concierto
16:00 h. Dj Set
16:00 h. Pintacaras
17:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés «THE HARVEST» conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
18:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés «THE HARVEST» conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)
19:00 h. Espectáculo familiar: FABIOLO EL MATERIALIZADOR DE SUEÑOS (clown)
20:30 h. Dj Set: PURETAS DJS
21:30 h. Concierto: DHARMACIDE (shoegaze-dreampop-post-punk)
23:00 h. Dj Set
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
14:30 h. Concierto
16:00 h. Dj Set
16:00 h. Pintacaras
17:00 h. Taller infantil «Títeres de guantes con fieltro» impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
18:00 h. Taller infantil «De barro a… ¡monstruo!» impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)
19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN «Cuando yo era pequeñita» (cuentacuentos)
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto: VOODO LOVERS (rock)
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. Pintacaras
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. Pintacaras 19:00 h.
Espectáculo familiar 20:30 h. Dj SET: ANTIGUAS RAVES 21:30 h. Concierto KMI, SAMUASTOR & FITI (urbana)
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
16:00 h. Pintacaras
19:00 h. Espectáculo familiar
20:30 h. Dj Set
21:30 h Concierto
JUEVES 2 DE OCTUBRE
16:00 h. Pintacaras
19:00 h. Espectáculo familiar
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto: NO DISPAREN A LA BANDA (rock)
VIERNES 3 DE OCTUBRE
16:00 h. Pintacaras
19:00 h. Espectáculo familiar
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto: COSMÉTICA (pop-rock)
23:00 h. Dj Set
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
11:00 h. YOGA en el parque con
EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
14:30 h. Concierto
16:00 h Dj Set
16:00 h. Pintacaras
17:00 h. Taller infantil
18:00 h. Taller infantil
19:00 h. Espectáculo familiar:
ANIMALEÓN «A cocinar se ha dicho» (clown)
20:30 h. Dj Set: SPUTNIK DJS
21:30 h. Concierto: TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO (indie rock) 23:00 h. Dj Set:
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.
14:30 h. Concierto
16:00 h Dj Set
16:00 h. Pintacaras
17:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
18:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados).Inscripción previa en WhatsApp (647167120)
19:00 h. Espectáculo familiar ZAMOCLOWN «Payasadas Mágicas» (magia)
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto: CIUDAD TRIBUTO (versiones)
23:00 h. Dj Set
LUNES 6 DE OCTUBRE
11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga. 14:30 h. Concierto: SILVIDOS Y GEMIDOS (versiones)
16:00 h. Dj Set:
16:00 h. Pintacaras
17:00 h. Taller
18:00 h. Taller
19:00 h. Espectáculo familiar
20:30 h. Dj Set
21:30 h. Concierto 23:00 h. Dj Set
