Jardín de San Francisco en el Come y Calle.

El programa completo del Come y Calle en San Francisco: conciertos y horarios

Todas las actividades en el céntrico jardín por estas fiestas de San Froilán 2025 del 26 de septiembre al 6 de octubre

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

Otro clásico de las fiestas en León vuelve este San Froilán 2025. El Come y Calle, el evento de foodtrucks y música que se celebra en el Jardín de San Francisco, abre sus puertas del 26 de septiembre al 6 de octubre con actuaciones en directo, mucha gastronomía, mercadillo y ocio familiar.

Todos los días de fiesta abrirá de 12:00 a 00:00 horas, y los viernes, sábados y vícpera de festivos lo hará hasta la 1:00. Este es el programa completo:

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. Apertura.

19:00 h. Pintacaras

20:30 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS

21:30 h. Concierto: THE VIOLET CLUSTER (soul-blues-rock)

23:00 h. Dj Set: MIXTERIOSAS DJS

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.

14:30 h. Concierto

16:00 h. Dj Set

16:00 h. Pintacaras

17:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés «THE HARVEST» conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)

18:00 h. Taller infantil: Actividad en inglés «THE HARVEST» conducido por ACADEMIA REDWOOD (5€). De 6 a 10 años. Inscripción previa por WhatsApp (614402711)

19:00 h. Espectáculo familiar: FABIOLO EL MATERIALIZADOR DE SUEÑOS (clown)

20:30 h. Dj Set: PURETAS DJS

21:30 h. Concierto: DHARMACIDE (shoegaze-dreampop-post-punk)

23:00 h. Dj Set

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.

14:30 h. Concierto

16:00 h. Dj Set

16:00 h. Pintacaras

17:00 h. Taller infantil «Títeres de guantes con fieltro» impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)

18:00 h. Taller infantil «De barro a… ¡monstruo!» impartido por MAR BONAQUE (7€). A partir de 5 años. Inscripción previa en WhatsApp (602647663)

19:00 h. Espectáculo familiar: ANIMALEÓN «Cuando yo era pequeñita» (cuentacuentos)

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto: VOODO LOVERS (rock)

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

16:00 h. Pintacaras

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

16:00 h. Pintacaras 19:00 h.

Espectáculo familiar 20:30 h. Dj SET: ANTIGUAS RAVES 21:30 h. Concierto KMI, SAMUASTOR & FITI (urbana)

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

16:00 h. Pintacaras

19:00 h. Espectáculo familiar

20:30 h. Dj Set

21:30 h Concierto

JUEVES 2 DE OCTUBRE

16:00 h. Pintacaras

19:00 h. Espectáculo familiar

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto: NO DISPAREN A LA BANDA (rock)

VIERNES 3 DE OCTUBRE

16:00 h. Pintacaras

19:00 h. Espectáculo familiar

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto: COSMÉTICA (pop-rock)

23:00 h. Dj Set

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

11:00 h. YOGA en el parque con

EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.

14:30 h. Concierto

16:00 h Dj Set

16:00 h. Pintacaras

17:00 h. Taller infantil

18:00 h. Taller infantil

19:00 h. Espectáculo familiar:

ANIMALEÓN «A cocinar se ha dicho» (clown)

20:30 h. Dj Set: SPUTNIK DJS

21:30 h. Concierto: TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO (indie rock) 23:00 h. Dj Set:

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga.

14:30 h. Concierto

16:00 h Dj Set

16:00 h. Pintacaras

17:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados). Inscripción previa en WhatsApp (647167120)

18:00 h. Taller infantil. Imparte VEROCIO (7€). Para todas las edades (menores de 6 años acompañados).Inscripción previa en WhatsApp (647167120)

19:00 h. Espectáculo familiar ZAMOCLOWN «Payasadas Mágicas» (magia)

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto: CIUDAD TRIBUTO (versiones)

23:00 h. Dj Set

LUNES 6 DE OCTUBRE

11:00 h. YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga. 14:30 h. Concierto: SILVIDOS Y GEMIDOS (versiones)

16:00 h. Dj Set:

16:00 h. Pintacaras

17:00 h. Taller

18:00 h. Taller

19:00 h. Espectáculo familiar

20:30 h. Dj Set

21:30 h. Concierto 23:00 h. Dj Set

