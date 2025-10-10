Dos barrios de León sumarán 129 nuevas viviendas El Ayuntamiento de León da licencia para la construcción de bloques en Universidad-La Palomera y La Lastra

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 11:18 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Dos barrios de la ciudad de León sumarán 129 nuevas viviendas. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que ha dado luz verde a diversos expedientes relacionados con licencias de obras aprobando dos nuevas que sumarán casi 130 viviendas.

La primera de ellas da luz verde a un proyecto de 70 viviendas con trasteros, garajes y local comercial en la zona de la Universidad, concretamente en la Parcela R8-1 A en la avenida Emilio Hurtado, en el límite entre el Campus de Vegazana y La Palomera.

La segunda se trata de unas obras para la ejecución de 59 viviendas con garajes y trasteros en dos parcelas, la 16.2 y 16.3 de La Lastra, en la calle José Tejera, número 1.

Ambas licencias se aprueban tras su paso por la Comisión de Desarrollo Urbano que las dictaminó favorablemente por unanimidad. Estos datos muestran el dinamismo económico y crecimiento demográfico que está experimentando la ciudad, como se refleja en el padrón de habitantes que ya supera los 130.000 residentes en la capital leonesa.