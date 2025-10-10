leonoticias - Noticias de León y provincia

Junta de Gobierno Local.

Puente Castro tendrá un nuevo jardín con una inversión de 294.000 euros

Se ubica entre las calles Villareal y Rosalía de Castro y la avenida de la Lastra

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:28

El Ayuntamiento de León avanza con los trámites para la ejecución de las obras de reurbanización del entorno del Pabellón Polideportivo de Puente Castro. Junto a él, el Consistorio de la capital leonesa pondrá en marcha una nueva zona ajardinada que, además, estará dotada de instalaciones deportivas al aire libre. La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha dado el visto bueno a la adjudicación de las obras que supondrán una inversión de 294.016,59 euros. La empresa adjudicataria ha sido Globalia Urbanismo Integral, que tendrá seis meses para la adecuación y urbanización del entorno del citado Pabellón una vez formalizan el contrato y firmen el acta de inicio de las obras.

El nuevo parque se ubicará entre las calles Villareal y Rosalía de Castro y la avenida de la Lastra. Contará con accesos mediante rampas por sus cuatro esquinas hacia una zona pavimentada interior, que albergará, además de la pista polideportiva existente, tres semi canchas de baloncesto, una mesa de pin pon, dos mesas de ajedrez, bancos y demás mobiliario urbano.

El proyecto de los técnicos describe que esta actuación pretende aprovechar la acumulación de tierras resultado de la urbanización inicial de la zona para crear una barrera visual entre el interior del parque y las calles circundantes mediante zonas verdes perimetrales y una zona estancial y de actividad interior.

Así se acometerá la obra y estos serán los servicios

Las áreas de circulación se pavimentarán con hormigón lavado, lo que proporcionará al espacio un aspecto más natural con las ventajas de un escaso mantenimiento.

En los laterales del área sobre la que se actuará se habilitarán zonas ajardinadas con especies arbóreas de arce pretendiendo que, en verano, dada la permeabilidad del terreno resultante, se reduzca el almacenamiento de calor.

En ella se instarán mesas de picnic, generando un espacio de refugio urbano de vegetación y dotaciones deportivas.

El área servirá también para otros usos sociales, como puede ser la celebración de eventos, por lo que dispondrá también de un punto cercano de toma de corriente para poder albergar eventos culturales, lúdicos o recreativos.

