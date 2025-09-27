Aparcamiento, conservatorio y vivienda joven: así avanzan las obras de La Palomera El barrio leonés se encuentra inmerso en varios trabajos que dotarán a la zona de nuevos edificios y de un área para estacionar vehículos

Una barrio tomado por las obras que mejorarán diferentes espacios hasta ahora sin urbanizar. La Palomera avanza en la ejecución de distintas infraestructuras y servicios cuyos trabajos comenzaban en primavera y que van tomando mes a mes forma para ser más pronto que tarde una realidad.

Una de las zonas que más cambia en el barrio leonés es la explanada hasta ahora sin urbanizar entre las piscinas municipales y la rotonda de la fuente, muy cerca del CEIP La Palomera, el centro de salud, el IES Ordoño II y a las puertas del campus de Vegazana.

La explanada veía cómo las vallas se colocaban el pasado mes de marzo y ya superado el verano la obra para crear cerca de 60 plazas de aparcamiento ya toma forma. En el suelo se ven ya pintadas las plazas en una superficie de 3.665 metros cuadrados así como las zonas verdes en 874 metros cuadrados que cambian la urbanización del espacio y dotan al barrio de una nueva área para estacionar, algo muy demandado por los vecinos. El plaza de ejecución de la obra es de ocho meses.

La eterna obra del nuevo Conservatorio

Desde este punto se observa la obra del nuevo Conservatorio de León. El esqueleto que lleva años decorando la parcela que cruza la fuente sigue en pie. Fue en marzo de este año cuando se retomaron los trabajos para poner en marcha un edificio marcado por los avatares, los constantes retrasos y las demoras.

La entrada de una nueva empresa constructora retomaba los trabajos y las máquinas se encuentran en la explanada a la espera de más avances ante el hartazgo de los vecinos y los leoneses en general que llevan años esperando que el nuevo conservatorio sea una realidad.

Vivienda joven de compra y alquiler

En la misma explanada frente al IES Ordoño II, en la calle Santa María Josefa esquina con Posadera Aldonza, se levanta el bloque de cinco pisos que acogerá la promoción de vivienda de alquiler joven de la Junta de Castilla y León. También fue en el mes de marzo cuando se colocaron las vallas que anunciaban una obra que marcha a buen ritmo y que ya deja ver el esqueleto del bloque.

Esta obra no ha estado tampoco exenta de polémica. En un principio el proyecto pasaba por un edifio-barrio que finalmente se cambiaba por la obra ahora a ejecutar. El plazo de ejecución es de 19 meses.

No en la misma zona pero sí muy cerca del barrio se levanta, junto al parque de La Granja, el bloque de Somacyl que albergará 18 apartamentos para menores de 36 años en una promoción de la Junta de Castilla y León en el área comercial Reino de León.