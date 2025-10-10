Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre Sindicatos mayoritarios y plataformas por Palestina convocan a la sociedad leonesa a secundar estas movilizaciones contra la guerra en Gaza

Imagen de archivo de una concentración por Palestina en 2024.

Ana G. Barriada León Viernes, 10 de octubre 2025, 09:46 | Actualizado 10:10h.

Sindicatos mayoritarios, plataformas en defensa de Palestina y colectivos estudiantiles convocan el próximo miércoles 15 de octubre a la sociedad leonesa a secundar diferentes paros, huelgas y manifestaciones para exigir el cese de la violencia en Gaza.

Comisiones Obreras y UGT convocan paros de dos horas en todos los centros de trabajo el día 15 con el objetivo de «visibilizar el apoyo de la clase trabajadora al pueblo palestino y condenar el genocidio perpetrado por Israel en Gaza».

Los paros están fijados de 10:00 a 12:00 horas; de 17:00 a 19:00 horas y de 2:00 a 4:00 horas. UGT convoca a los trabajadores a concentrarse de 11 a 12 frente a la subdelegación del Gobierno en León para después unirse a la manifestación.

La jornada concluirá con una concentración a las 19:00 horas en la plaza de Botines donde se leerá un manifiesto en el que se pide el alto el fuego inmediato, el fin de la ocupación ilegal de Palestina y la aplicación de medidas internacionales contra Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Esperan 500 personas en la manifestación del día 15

Por otro lado, los sindicatos STE y CGT convocan una huelga general de 24 horas que afectaría a todo el día 15 de octubre. Asimismo, el Sindicato de Estudiantes convoca una huelga estudiantil.

En este marco, la Plataforma Ciudadana Llión col puebru palestín invita a los leoneses a participar en una manifestación el miércoles que saldrá a las 11:00 horas de la palza de San Marcos para recorrer el centro de León hasta la Catedral, donde se leerá un manifiesto.

La organización prevé una asistencia de cerca de 500 personas en esta manifestación del día 15 de octubre que se une a los diferentes actos que en las últimas semanas ya ha convocado como la lectura de los nombres de los niños asesinados en Gaza.

Convocatoria para el día 15 Paros parciales de dos horas en los centros de trabajo (CCOO y UGT)

Huelga general convocada por CGT y STE y huelga estudiantil por el Sindicato de Estudiantes

De 11 a 12: concentración en la subdelegación de Gobierno (UGT)

De 11 a término: manifestación desde San Marcos hasta la plaza de Regla (plataforma ciudadana)

19:00 horas: Concentración en Botines (CCOO)