Imagen de algunos de los hoteles de la capital. L.N

Los hoteles de León, completos para el Puente del Pilar; el turismo rural aún espera reservas

La capital cuelga el cartel de lleno tras San Froilán, mientras las casas rurales registran un ritmo más lento de ocupación

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:13

León encara otro fin de semana de alta afluencia turística. Tras las celebraciones de San Froilán, que llenaron la ciudad durante los dos últimos fines de semana, los hoteles de la capital vuelven a colgar el cartel de completo con motivo del Puente del Pilar.

El festivo del 12 de octubre y el lunes 13, no lectivo en la provincia, han convertido este puente en uno de los más esperados del año para el sector. Los principales alojamientos de la capital llevan semanas con el 100% de ocupación, especialmente los situados en el centro histórico.

Desde el Barceló León Conde Luna y el Hotel Spa París, ambos sin disponibilidad desde el 10 al 12 de octubre, confirman que la demanda se ha mantenido constante.

Hoteles al completo en la capital

En el Hotel Silken Luis de León, señalan que el viernes y sábado están completos «con reservas hechas con meses de antelación» y que la mayoría de las habitaciones son dobles. También el Hotel Riosol prevé lleno total, tanto para el fin de semana como para el lunes, con alta demanda de habitaciones familiares.

Los responsables de los hoteles apuntan que las buenas previsiones meteorológicas, con un sábado soleado, han favorecido las reservas de última hora. Sin embargo, advierten de un descenso el lunes, al no ser festivo en todas las comunidades autónomas.

Alojamientos rurales sin 'sold out'

En el medio rural, la situación es más tranquila. Desde Aletur, la Asociación Leonesa de Turismo Rural, explican que muchas casas aún disponen de plazas libres, ya que parte de las reservas se concentran solo de viernes a domingo. «Este año se nota que el festivo no es general en toda España. Algunos clientes han esperado hasta el último momento para reservar», señalan.

La mayoría de los visitantes proceden de fuera de la provincia, atraídos por la oferta cultural, gastronómica y natural de León. Aun así, varios propietarios se muestran sorprendidos por no haber alcanzado el lleno habitual en uno de los puentes que tradicionalmente marca el cierre de la temporada alta.

