Preocupan las fuertes rachas de viento, que podrían complicar las labores de extinción de los incendios El delegado territorial recuerda que la «prioridad son salvar las vidas» y «lamenta el fallecimiento de dos leoneses en los fuegos»

Desde el sábado, 9 de agosto, un total de 12 incendios asolan la provincia leonesa. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León indica que «en total han sido unos 20 desde el comienzo del fin de semana, reduciéndose la cifra a 14 fuegos activos en estos momentos». Además, ha querido incidir en «mantener la precaución y no correr riesgos», siendo una de las prioridades «escuchar las indicaciones del operativo, ya que la vida no se puede recuperar».

El responsable territorial y el subdelegado del Gobierno «han lamentado profundamente el fallecimiento de dos leoneses en los incendios, y han trasladado el pésame y condolencias a sus familiares y allegados».

Asimismo, incide en que han sido muchos incendios simultáneos, algunos por rayos y, otros, «podrían ser por la acción humana». En este caso, «se está investigando desde la Guardia Civil si algunos de ellos son intencionados, ya que hay evidencias. Hay que poner el foco en aquellas personas que ponen en riesgo no solo las vidas, sino el patrimonio natura. Se trata de terrorismo naturall». Palabras que ha corroborado el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alainz, llamando a la «precaución de los distintos mensajes y acusaciones que se difunden a través de las redes sociales, ya que estas no se centran en la investigación de la Guardia Civil y del Seprona». Alainz ha resaltado que, «en estos momentos, 140 operativos de la Guardia Civil de León y de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid trabajan en los fuegos, junto 351 militares y medios propios. La UME se encuentra desplazada en los incendios de Yeres y Mozalban y Castrocalbón».

Respecto a las pérdidas, el delegado territorial informa que «no pueden estimar una cifra exacta, ya que los daños personales son incalculables. Pero, una vez estén controlados y sofocados todos los incendios, podrán hacer una estimación del número de hectáreas afectadas». De hecho, destaca que «a nivel natural, los daños no han sido muy grandes».

La previsión para la tarde del jueves, 14 de agosto, es de mucho viento, por lo que Eduardo Diego muestra «su preocupación por las rachas de aire que podrían alcanzar los 40 kilómetros hora y el aumento de las temperaturas, que podrían reactivar algunos de los fuegos y dificultar los trabajos de contención». Aún así, la pasada madrugada, las temperaturas bajaron y permitieron reducir algunos de los incendios como el de Paradiñas «en el que se da la situación por controlada». En el fuego originado en Yeres y Llamas de Cabrera, «los resultados del trabajo de contención han tenido su efectividad y se ha trabajado con numerosos medios»; en el caso de Orallo, «no ha evacuados, pero se siguen realizando trabajos de contención debido a los fuertes vientos que se esperan esta tarde»; en Murias de Paredes, «hay una lengua de fuego que preocupa, debido a las rachas de viento y las elevadas temperaturas»; en Anllares, «la dimensión del incendio es preocupante, ya que ha desplazado numerosos medios aéreos y terrestres». El fuego de Molezuelas, «preocupa, porque podría haber rescoldos de llamas y con la intensidad del viento podría agravarse».

Igualmente, han recordado que han tenido que desalojar un total de 15 localidades entre la Valduerna y la Valduerna, junto con el desalojo de Ferradillo, y los residentes confinados en Peñalba de la Cabrera a los que se les «pidió que no salieran de sus casas». Las carreteras LE-714, entre Castrocalbón y Vega de la Espinareda, y la LE-110 entre Jiménez de Jamuz y Escalada recuperan la normalidad, y los «vecinos pueden volver a sus municipios», informa el delegado territorial.

Falta de medios

El responsable territorial de la Junta de Castilla y León destaca que «hay medios, pero que se encuentran repartidos por los numerosos incendios que se encuentran en la provincia y la comunidad, por lo que tienen que repartirse». No obstante, quiso añadir que «la petición de ayuda a los aviones europeos depende del Gobierno de España y se trata de una competencia de ellos, por lo no es decisión de la Junta de Castilla y León».