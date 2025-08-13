Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique» Antonio Rodríguez, director técnico de los Servicios de Extinción de la Junta de Castilla y León, afirma que «se esperan tormentas con rachas de viento entre los 40 y 50 kilómetros hora»

Paula Hernández y Lucía Gutiérrez La Bañeza Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:35 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

«La prioridad son las personas», informa Antonio Rodríguez, director técnico de los Servicios de Extinción de la Junta de Castilla y León. «El martes a media tarde, el viento alcanzó rachas de 50 kilómetros horas y, eso, junto con la virulencia del fuego, era imparable», confirman tajantes desde la administración de la comunidad.

El incendio de Molezuelas pasaba a última hora del domingo, 10 de agosto, a la provincia de León, y numerosos pueblos y vecinos fronterizos se ayudaban unos a otros con un único objetivo: sofocar las llamas. El fuego se controló, pero el lunes, 11 de agosto, volvió a cruzar la frontera y ya fue imparable. «Primero hay que priorizar a la gente. Salvar las vidas es lo más importante», indica a este medio el especialista en medio ambiente de la Junta de Castilla y León. «El terreno quemado, en el caso de León, es agrícola, principalmente rastrojos».

Asimismo, Rodríguez afirma que «están atendiendo a todo el perímetro del incendio, principalmente en los puntos calientes que se encuentran en Nogarejas (León) y Santibañez de Vidriales (Zamora)». No obstante, se prevé que a primera hora de la tarde la dirección del viento cambie, y se sucedan ráfagas superiores a los 40 o 50 kilómetros horas junto con tormentas secas, que podrían reactivar y reavivar alguno de los fuegos. «Hay vientos cambiantes y erráticos, que se pueden escapar.

Estamos atendiendo a las reproducciones», expresa el director técnico de los Servicios de Extinción, añadiendo que «Nogarejas sigue siendo una de las localidades con más riesgo, y no se puede prever si tenderemos que desalojar a los vecinos. El fuego y las condiciones son imprevisibles». Desde el consistorio de La Bañeza muestran «su preocupación ante el cambio de la dirección del viento, priorizando, ante todo, a los vecinos».

De hecho, las tormentas secas es un fenómeno que se suele dar debido a las elevadas temperaturas, y que trae consigo grandes rachas de vientos junto con el aumento de la actividad de los rayos. La pasada madrugada, se registraron más de 100 en 40 minutos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

«Falta de medios»

El director de técnico de los Servicios de Extinción de la Junta de Castilla y León afirma que «las circunstancias son extremas, llevando más de diez días con temperaturas superiores a los 30 grados».

Igualmente, ha recalcado que se están recibiendo medios y ayuda de otras comunidades, como Extremadura, Asturias y Galicia, algunas de ellas con incendios activos todavía. «La cantidad de fuegos activos no permite más medios», expresa tajante Rodríguez.