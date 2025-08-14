Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León y su provincia

08:57

Importante

Jaime Aparicio, segunda víctima mortal

Jaime Aparicio, 36 años, se convierte en la segunda víctima mortal de este terrorífico incendio. Tras horas luchando contra unas quemaduras muy graves, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones. Jaime Aparicio tenía gran parte de superficie corporal quemada, ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado esa misma noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Finalmente, ha fallecido en la madrigada de este jueves sin que se pudiera hacer nada por su vida.