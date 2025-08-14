Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León y su provincia
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:18
08:57
Importante
Jaime Aparicio, segunda víctima mortal
Jaime Aparicio, 36 años, se convierte en la segunda víctima mortal de este terrorífico incendio. Tras horas luchando contra unas quemaduras muy graves, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones. Jaime Aparicio tenía gran parte de superficie corporal quemada, ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado esa misma noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Finalmente, ha fallecido en la madrigada de este jueves sin que se pudiera hacer nada por su vida.
08:34
Con esta nueva víctima, son dos personas las que han perdido la vida en los incendios forestales de León, los dos en la comarca de la Valdería. Según ha podido saber este medio, el fallecido es Jaime Aparicio Vidales .
08:31
En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León. Con esta nueva víctima, son dos personas las que han perdido la vida en los incendios forestales de León, los dos en la comarca de la Valdería.
08:16
Importante
Segundo fallecido en León
Este jueves ha fallecido uno de los heridos que se encontraba en la UCI en estado crítico. Con esta víctima, son dos personas las que pierden la vida en los incendios forestales de León.
08:10
Esta es la situación de los incendios activos este jueves, 14 de agosto.
08:10
En la jornada de ayer se insistió en pedir prudencia a la ciudadanía que se sigue movilizando ante la impotencia que provoca ver las llamas arrasar con la provincia. El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, quiso “agradecer su trabajo” a todo el operativo de incendios, así como “la colaboración de todas las administraciones y otras comunidades” que están prestando su apoyo en los incendios activos de la provincia.
08:01
Las tormentas eléctricas de la tarde noche provocaron diversos focos que ya han sido, en su mayoría, controlados o extinguidos. Los incendios principales siguen activos y copando la gran parte del operativo antiincendios de la provincia.
08:01
Buenos días, seguimos en Leonoticias contando en directo toda la información tras una jornada de miércoles complicada.
