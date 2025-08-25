En la próxima década se jubilarán cuatro leoneses por cada joven que entre a trabajar Se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 11.501 jóvenes en León pero 50.300 personas dejarán de trabajar

Ana G. Barriada León Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

León se enfrenta a un reto demográfico sin precedentes la próxima década. La bajada de la natalidad, el envejecimiento de la población y la falta de empleo sumen ya a la provincia en una de las peores estadísticas del país que no hará sino empeorar en los próximos años. Así lo revela un estudio elaborado por la Fundación Adecco que, bajo el título de Observatorio de Vulnerabilidad y Empleo, analiza el contexto laboral y formativo con el objetivo de generar conciencia sobre el reto que plantea esta transición demográfica, basándose en una alarmante premisa: en la próxima década se jubilarán más de cinco millones de personas, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral en España.

En Castilla y León la situación es aún más crítica si cabe, ya que entrarán al mercado laboral menos de una cuarta parte de los que se jubilan. Según recoge el informe elaborado a partir de datos del INE, en la comunidad el índice de envejecimiento alcanza el 224% -es decir, se contabilizan 224 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16-, muy lejos del 142 % de media nacional.

Actualmente, en Castilla y León hay 200.499 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Adecco aplica la tasa de actividad del 34,3% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años en Castilla y León para estimar que solo 68.771 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años.

Esta cifra contrasta de forma significativa con las 301.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. En otras palabras: por cada cuatro personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral.

El caso de la provincia de León es uno de los más sangrantes. Según los datos que maneja la Fundación, 11.501 jóvenes entrarán al mercado laboral en los próximos diez años, pero serán 50.300 las personas que lo abandonarán.

La situación por provincias

Peor es la situación de Zamora, que sumará al mercado laboral poco más de una sexta parte de los que se retiren, y Salamanca y Soria, que solo lo harán con una quinta parte. Le sigue en la tabla Ávila (4,4 jubilaciones por cada alta), León (4,3), Valladolid (4,1), Segovia y Burgos (4) y Palencia (3,9).

El informe de Adecco refleja también otros datos y soluciones que serían precisas para frenar este reto demográfico como es la migración. Se calcula que podrían llegar a León en la próxima década unas 142.000 personas extranjeras, el 80% en edad laboral que podrían incorporarse al mercado especialmente en sectores con alta demanda como la construcción.

También pide la Fundación Addeco que se apueste por el «talento sénior» para «no prescindir del 35% de la población activa y desaprovechar la experiencia y madurez de los mayores de 50 años». La Inteligencia Artificial también será otro reto en los siguientes años, y se invita a trabajar en los nuevos puestos de trabajo que se crearán y transformarán.