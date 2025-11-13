Así es la salud de Teresa, la leonesa más longeva de España Un stem le salvó la vida hace más de una década y conserva plenas sus facultades mentales, con una dieta equilibrada -le encantan las verduras- y siempre le encantó cantar y bailar

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Teresa Fernández Casado, nació el 29 de julio de 1913 y vive en el corazón de León. A sus 112 años, se ha convertido en un faro de esperanza y en un recordatorio del poder de un espíritu constructivo, iluminando el camino hacia una vida longeva y vitalista, libre de enfermedades.

Su vida personal también ha sido un desafío. Se casó con 18 años y tuvo nueve hijos. Su hijo mayor vive con 93 años, y sus hijas Manuela de 77 y Rosa de 75 la cuidan con esmero.

Su espíritu vitalista resuena con quienes escuchan su relato de vida, recientemente popularizado en redes sociales gracias a múltiples vídeos virales de supercentenarios donde comparte sus consejos con Pepita Bernat de 106 para mantenerse joven, un fenómeno que ha superado más de 20 millones de visitas, en tan solo unos meses, en las redes sociales de Manuel de la Peña.

El doctor, que también le hizo una entrevista clínica a Teresa, constató que conserva plenas sus facultades mentales, observó su dieta equilibrada, que le gusta mucho comer verduras y que siempre le encantó cantar y bailar, su pasatiempo predilecto. Además de su contextura delgada, su colesterol está perfecto, al igual que su frecuencia cardiaca y su tensión arterial. Con su admirable memoria, le recitó al doctor de la Peña el siguiente estribillo: «detente nube, detente tú, que Dios puede más que tú».

Le implantaron un stent y salvó su vida

A los 101 años ingresó de urgencias por primera vez en su vida en el hospital por una obstrucción de una arteria del corazón y le implantaron un stent logrando la revascularización vascular y salvando su vida de un infarto, señala De la Peña, reconocido gurú de la longevidad.

En esta búsqueda de longevidad, Teresa, con 112 años, superó exitosamente el exigente test de longevidad, que evalúa cómo vivir saludablemente hasta edades avanzadas.