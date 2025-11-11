León alcanza el punto de inflexión: gana habitantes por primera vez desde 2008 La estadística del Padrón Continuado apunta un incremento de la población en la provincia en el último trimestre y un repunte de casi un millar de habitantes en el último año

Gobernaba Zapatero en un país que se dirigía a una galopante crisis económica cuando el INE, en materia de población, dio el último respiro a la provincia de León.

Han tenido que pasar 17 años para que la estadística del Padrón Continuado dé un soplo de aire fresco y marque por primera vez un aumento en el número de leoneses residentes en la provincia.

León gana población. Y eso es noticia. Así se desprende de las últimas cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística que refleja que hoy hay más gente viviendo en esta tierra que hace un año. Se trata de una tendencia que empezó a marcar la propia capital y que ahora se extiende.

Los resultados provisionales apuntan que, a 1 de octubre de 2025, hay 448.027 personas residiendo en la provincia. Eso supone 21 habitantes más que en el último balance, el pasado 1 de julio, y 642 ciudadanos más que hace justo un año.

Se trata del primer crecimiento interanual desde el año 2008, cuando León recuperó la barrera de los 500.000 habitantes que volvería a perder en 2010. Desde ese momento, las estadísticas oficiales han revisado a la baja la población de la provincia, con un descalabro de 54.000 residentes menos en estos 15 años, cifra aún mayor si seguimos llevando la vista atrás y nos situamos en los años 80: 100.000 habitantes menos.

Aunque el punto de inflexión se vivía justo hace un año, cuando el 1 de julio de 2024 se contabilizaron 447.130 y la cifra empezó a recuperarse, es ahora, un año después de aquella estadística positiva cuando la tendencia se empieza a notar. Entre aquella fecha y este 1 de octubre de 2025, la provincia ha recuperado casi un millar de habitantes -897, en concreto- hasta los 448.027 del último padrón.

La estadística en Castilla y León

La población de Castilla y León creció durante el tercer trimestre del año un 0,23 por ciento, hasta alcanzar los 2.412.242 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone 5.472 personas más que tres meses antes. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, done el aumento fue del 0.21, hasta los 49,4 millones de habitantes, según los datos provisiones recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,4 por ciento), Aragón (0,36 por ciento ) y Castilla-La Mancha (0,34 por ciento). A la contra se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,06 por ciento, seguida de Madrid 0,09 y Extremadura, con el 0,11 por ciento, con aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó en la Comunidad entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,69 por ciento, al lograr sumar 16.544 habitantes, mientras en España el avance fue del 0,96 por ciento, con 474.454 personas más.