La covid en León: seis olas, 153.300 casos y 1.760 fallecidos

I. Santos León Viernes, 14 de marzo 2025, 08:13 Comenta Compartir

En León la pandemia de la covid-19 comenzó el 28 de febrero de 2020. Ese día se conocía que un varón, de nombre Benjamín y de profesión camionero, presentaba síntomas compatibles con una enfermedad que parecía muy lejana. Con el paso de los días los casos fueron creciendo y el coronavirus obligó a decretar el estado de alarma -hace cinco años-, lo que dio paso al confinamiento de toda la sociedad.

El primer positivo que se registró en León era un varón de 62 años que había estado en la región italiana de Lombardía y había evidenciado fiebre, dolor de cabeza. Fue trasladado desde el Hospital de El Bierzo entre medidas de seguridad que nunca se habían visto en León. Un caso que preocupó a la provincia, por lo que se celebró un mes más tarde cuando le dieron el alta hospitalaria.

La imagen de los sanitarios bajando de la ambulancia para proceder al ingreso de este paciente en la UCI de León es un recuerdo presente en muchos. «Lo habíamos visto en la prensa y estábamos seguros de que iba a llegar y llegó el primer caso que vino trasladado del Bierzo y me acuerdo bien de él y de como dijimos: 'ya está aquí'», recuerda Ana Domínguez Berrot, jefa de la UCI en el Centro Asistencial Universitario de León, Caule.

Hubo unos días de falsa calma y «luego cuando llegó la avalancha pues vinieron todos seguidos». La Junta de Castilla y León, desde la consejería de Sanidad y a través del portal de datos abiertos, comenzó a recopilar la información de casos de coronavirus, nuevos positivos, fallecidos, ingresos en hospital y UCI y altas médicas desde el 13 de marzo de 2020. En aquel momento, se inició el registro con 32 leoneses contagiados por la covid-19. Los primeros días no dejaron cifras muy altas de contagios, pero a partir del 17 de marzo los nuevos positivos diarios rondaban la treintena, el 23 del mismo mes se superó el medio centenar de contagios detectados en un día y el 27 se sobrepasó el centenar con 112 nuevos pacientes.

«Fue un poco así como decir bueno está llegando; nos lo pudimos pensar un poquitín y ya luego todo de golpe. Una avalancha y prepararte de cero a 100 en nada». Así lo recuerda Domínguez Berrot, desde la UCI del Hospital de León, donde la situación fue crítica en muchos momentos de la pandemia.

Las olas más complicadas

La primera ola de la covid-19 no fue la más complicada a nivel de atención sanitaria en la UCI, aunque si fue la que más fallecidos tuvo, la más desconocida y la que más miedo al virus provocó en la población. «Al principio no teníamos muy claro cómo había que tratar a esos pacientes, porque era una enfermedad desconocida», recuerda Ana Domínguez Berrot. Desde el servicio de Neumología, Elena Bollo, hoy directora médica del Hospital de León, recuerda que «los primeros días el virus era muy agresivo y provocaba una insuficiencia respiratoria que no estábamos acostumbrados a ver».

La primera ola de la covid, la del confinamiento, acabó en el verano de 2020 -a finales de junio- pero los casos habían empezado a bajar mucho antes. En León se celebra el 25 de mayo como el primer día desde el inicio de la pandemia en el que no se notificó ningún caso nuevo, en aquel momento se habían infectado en la provincia un total de 3.627 leoneses.

«Los primeros días el virus era muy agresivo y provocaba una insuficiencia respiratoria que no estábamos acostumbrados a ver» Elena Bollo Directora médica del Hospital de León

La segunda ola llegó en la llamada 'nueva normalidad'. A finales de septiembre de 2020 se empezaron a registrar más positivos y en noviembre se vivió el pico. Cuando comenzaban a bajar los casos y sin da tiempo a que la presión asistencial de los hospitales bajase llegó la tercera ola que tuvo lugar en las navidades de 2020 hasta mediados de marzo de 2021.

Estas dos olas fueron las peores para los profesionales de la UCI de León y así lo explica su responsable: «La segunda y la tercera oleada fueron las peores. Todo el año 2020 fue todo el año horrible porque todos los pacientes, pero en concreto los pacientes de covid que ingresaban en la UCI, salvo los que fallecían en 48 horas, la mayor parte de los estaban aquí un montón de tiempo».

Productos de limpieza en la venta de una vivienda durante el confinamiento (arriba). Ana Domínguez Berrot, jefa UCI del Hospital de León (abajo izquierda). Elena Bollo, directora médica del Caule (abajo derecha). S. S.

La lenta recuperación hacía que las camas de la UCI, incluso las de la llamada UCI extendida que ocupaba otras unidades, era insuficientes. «Quedaban bloqueadas pues por 3 o 4 semanas y no había forma de aliviarlo».

Tras estos meses complicados llegaba un tiempo en el que parecía que todo volvería pronto a la normalidad. Además, las vacunas, que habían comenzado a llegar a la provincia en los grupos de riesgo en diciembre de 2020, y ya alcanzaban a gran parte de la población hicieron que la confianza fuera mayor. A mitad de marzo de 2021 se iniciaba una nueva ola de la covid-19 que alcanzaba su pico más alto entre finales de abril y finales de junio. Es la más difícil de determinar porque fue, con diferencia, la más leve, de ahí que Fernando Simón, por entonces coordinador de alertas sanitarias, la calificara de «olita». Tuvo una incidencia baja con menos contagios que las anteriores.

Los días de más positivos

Y la quinta no tardó en llegar. El buen tiempo y la relajación en algunas restricciones fueron el cultivo perfecto para que los positivos comenzasen a incrementar en julio de ese mismo año. A esta se le conoció como la 'ola joven' ya que el grueso de los afectados por el virus era menor de 30 años.

Y, de nuevo, llegó la calma durante algunos meses y a principios de diciembre de 2021 los contagios comenzaron a subir. Meses antes, en Sudáfrica se había detectado una nueva variante del virus. En esos momentos y tras infinidad de mutaciones del coronavirus, eso no era una novedad, pero era mucho más contagiosa y transmisible, aunque en principio menos letal. Con esta nueva variante, León alcanzó el pico de contagios en un día. Fue el 11 de enero de 2022 cuando se notificaron 1.954 positivos nuevos. Y ese mes tuvo días muy parecidos: el 5 fueron 1.929 positivos nuevos, el 14 fueron 1.874 y el 12 llegaron hasta los 1.859.

Las vidas perdidas

Es la cara más triste y la más dura. Las muertes por la covid-19 en la provincia de León llegan a las 1.760, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León desde el inicio de los registros hasta septiembre de 2023. En una provincia muy envejecida como la leonesa el virus hizo mucho daño. El primer fallecido se registró el 15 de marzo de 2020, dos días después dos más, uno más al siguiente. Y así continuó durante mucho tiempo. Demasiado.

La lista de fallecidos comienza a incrementarse con dureza a finales del mes de marzo. El 27 llegan al medio centenar y cuatro días más tarde se supera.

Los primeros meses de la pandemia fueron los más duros, sobre todo en este sentido. Pero en octubre de 2020 empezó el verdadero drama. El mes finaliza con 440 fallecidos y los tres meses siguientes los contagios y la dureza de la covid incrementan la cifra hasta el millar.

Cinco años después,153.288 personas se han contagiado en León -con registro de covid confirmado- y 1.760 han perdido la vida a causa de una enfermedad sobre la que aún hoy existen infinidad incógnitas. Seis olas después y tras la demostración de que la ciencia y la sanidad son pilar fundamental, la vida no es la misma y el virus tampoco.