Varios municipios leoneses no cuentan con menores de edad entre sus censados o con un porcentaje ínfimo.

Los pueblos leoneses sin menores de edad: «Los jóvenes no quieren venir al medio rural»

Varios municipios leoneses no cuentan con menores censados o con muy pocos, aumentando el envejecimiento de la población y dificultando la pervivencia de estas unidades poblacionales

Dani González

Dani González

León

Martes, 21 de octubre 2025, 08:22

Comenta

Es el ciclo de la vida en los últimos años. En verano, los pueblos de la provincia rezuman vida cuando sus oriundos regresan, con sus nuevas familias, para recordar su infancia y épocas pretéritas.

Pero en septiembre, esas pequeñas localidades vuelven a su dura realidad. Apenas quedan menores en los pueblos de León, situación que se agrava en algunos de los municipios que sufren una mayor despoblación. El envejecimiento se ceba con estas localidades, donde la media de edad es francamente alta y donde, en algunos casos, más de la mitad de la población es mayor de 65 años.

Uno de esos municipios es Izagre, con casi un 55% de población mayor de 65 años – según los datos del INE en 2024 – y apenas dos menores – un niño de 12 años y una niña de 7 – que han llegado recientemente a la pedanía de Albires. «Apenas hay menores de 50 años, entonces es difícil que haya niños», explica su alcalde, Enrique Santervás. Ambos menores son hijos de dos familias que se han instalado recientemente en Albires, una de ellas de inmigrantes y otra de andaluces que han llegado a esta localidad del sur de la provincia.

Sin oportunidades ni relevo generacional

Uno de los motivos para esta ausencia de población juvenil es «la falta de oportunidades», ya que la agricultura es la única vía laboral del municipio y «apenas hay cinco o seis personas que trabajan de ello en el municipio». «Hay explotaciones en el municipio trabajada por gente de fuera», ha expuesto Santervás.

La cercanía con la ciudad de León – a una media hora en coche -, tampoco es un atractivo para repoblar el municipio: «A la gente joven le cuesta venir a vivir al pueblo y lo entiendo, hay muchos más servicios en la ciudad, donde también está el trabajo».

A ellos se suman otros pueblos donde, directamente, no hay menores de edad. Uno de ellos es Escobar de Campos, donde 19 de sus 31 habitantes son mayores de 65 años. Otro es Castrillo de Cabrera, donde entre sus 102 vecinos – según el censo de 2024 – hay 44 mayores de 65 años… pero ningún menor de 18 años.

La Antigua, Barjas, San Esteban de Nogales, Quintana del Marco, Sobrado o Castrillo de la Valduerna son otros de los municipios con un grave problema de envejecimiento, con más de la mitad de su población con más de 65 años, datos que contrastan con el alfoz de León.

Es en estos municipios donde se presentan los datos más bajos de mayores de 65 años como en Valverde de la Virgen (16,37%) o Villaquilambre (15,39%), y el mayor porcentaje de menores de edad, que supera el 20% en Sariegos o Villaquilambre y está por encima del 17% en Valverde de la Virgen, Onzonilla y San Andrés del Rabanedo, además del 'oasis' coyantino de Valencia de Don Juan, con un 18,26% de población juvenil.

