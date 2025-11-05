leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en el verano de 2025 frente al ayuntamiento de León en protesta por la central de biomasa proyectada en Puente Castro. ICAL

Aplauden la orden de paralizar la red de calor de Ponferrada y pide al alcalde de León que «tome nota»

El auto que señala que la instalación berciana podría «operar sin las garantías ambientales debidas« refuerza su lucha vecinal y »demuestra que es posible para estas centrales de biomasa ilegales« según la plataforma León Sur

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La Plataforma de Vecinos León Sur ha expresado su satisfacción ante el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, que ordena el cese inmediato de toda actividad en la red de calor de Ponferrada, tras declarar nulas de pleno derecho las licencias concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad.

La resolución judicial, resultado de siete años de litigio impulsados por la Asociación de Vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio constituye, según la Plataforma leonesa, «una victoria histórica en defensa de la legalidad, la salud pública y el medio ambiente. El Juzgado ha determinado que el proyecto fue tramitado de manera irregular, al fraccionar de forma ilegal la central de biomasa y su red de distribución para evitar una evaluación ambiental integral».

La Plataforma traslada así «su enhorabuena y reconocimiento a ambas asociaciones bercianas» y a los abogados que llevan el caso, que también representan a los vecinos de León en los procedimientos judiciales contra la red de calor proyectada en la capital.

«Un precedente esperanzador»

Según la Plataforma de Vecinos León Sur, «esta decisión judicial marca un precedente directo y esperanzador para León, donde el Ayuntamiento y la Junta promueven un proyecto con similares irregularidades y falta de transparencia. Tal como ha quedado demostrado en Ponferrada, el fraccionamiento de proyectos, la ausencia de análisis ambiental integral y las vulneraciones de la legalidad urbanística y ambiental no quedarán sin respuesta».

La organización vecinal ha advertido al Ayuntamiento de León que continuará su lucha sin descanso, «utilizando todos los medios legales para garantizar un entorno saludable y decisiones públicas ajustadas a derecho».

«Legalidad cuestionada»

Asimismo, la Plataforma ha denunciado la adjudicación de 2,7 millones de euros por parte de SOMACYL para la reforma de Calle Ancha, Botines y la Catedral de León, presentada como «contraprestación» por la implantación de la red de calor en el barrio de Puente Castro. En su opinión, esta actuación «supone gastar dinero procedente de una subvención cuya legalidad podría ser cuestionada», lo que podría tener consecuencias económicas negativas para toda la ciudadanía leonesa«.

La Plataforma también ha señalado «su preocupación por la responsabilidad política, especialmente de alcalde y concejales en todo este proceso y la respuesta de los cargos públicos que han respaldado el proyecto, recordando que la política debe orientarse al bienestar común y no a intereses particulares».

Noticias relacionadas

La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura

La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura

EL TSJ admite la demanda contra la macroplanta de biomasa de Puente Castro

EL TSJ admite la demanda contra la macroplanta de biomasa de Puente Castro

Luz verde a la planta de biomasa en León a pesar de las sospechas sobre su financiación y las quejas

Luz verde a la planta de biomasa en León a pesar de las sospechas sobre su financiación y las quejas

La Junta iniciará «próximamente» la obra de la red de calor de León y UPL pide «escuchar» a los vecinos

La Junta iniciará «próximamente» la obra de la red de calor de León y UPL pide «escuchar» a los vecinos

Finalmente, la entidad vecinal ha reiterado su compromiso: «La red de calor de León se va a paralizar. La ley, la razón y la salud pública están de nuestro lado.»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  5. 5 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  6. 6 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  7. 7 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  8. 8 El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva
  9. 9 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  10. 10 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Aplauden la orden de paralizar la red de calor de Ponferrada y pide al alcalde de León que «tome nota»

Aplauden la orden de paralizar la red de calor de Ponferrada y pide al alcalde de León que «tome nota»