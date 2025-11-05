Aplauden la orden de paralizar la red de calor de Ponferrada y pide al alcalde de León que «tome nota» El auto que señala que la instalación berciana podría «operar sin las garantías ambientales debidas« refuerza su lucha vecinal y »demuestra que es posible para estas centrales de biomasa ilegales« según la plataforma León Sur

Manifestación en el verano de 2025 frente al ayuntamiento de León en protesta por la central de biomasa proyectada en Puente Castro.

Leonoticias León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:02

La Plataforma de Vecinos León Sur ha expresado su satisfacción ante el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, que ordena el cese inmediato de toda actividad en la red de calor de Ponferrada, tras declarar nulas de pleno derecho las licencias concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad.

La resolución judicial, resultado de siete años de litigio impulsados por la Asociación de Vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio constituye, según la Plataforma leonesa, «una victoria histórica en defensa de la legalidad, la salud pública y el medio ambiente. El Juzgado ha determinado que el proyecto fue tramitado de manera irregular, al fraccionar de forma ilegal la central de biomasa y su red de distribución para evitar una evaluación ambiental integral».

La Plataforma traslada así «su enhorabuena y reconocimiento a ambas asociaciones bercianas» y a los abogados que llevan el caso, que también representan a los vecinos de León en los procedimientos judiciales contra la red de calor proyectada en la capital.

«Un precedente esperanzador»

Según la Plataforma de Vecinos León Sur, «esta decisión judicial marca un precedente directo y esperanzador para León, donde el Ayuntamiento y la Junta promueven un proyecto con similares irregularidades y falta de transparencia. Tal como ha quedado demostrado en Ponferrada, el fraccionamiento de proyectos, la ausencia de análisis ambiental integral y las vulneraciones de la legalidad urbanística y ambiental no quedarán sin respuesta».

La organización vecinal ha advertido al Ayuntamiento de León que continuará su lucha sin descanso, «utilizando todos los medios legales para garantizar un entorno saludable y decisiones públicas ajustadas a derecho».

«Legalidad cuestionada»

Asimismo, la Plataforma ha denunciado la adjudicación de 2,7 millones de euros por parte de SOMACYL para la reforma de Calle Ancha, Botines y la Catedral de León, presentada como «contraprestación» por la implantación de la red de calor en el barrio de Puente Castro. En su opinión, esta actuación «supone gastar dinero procedente de una subvención cuya legalidad podría ser cuestionada», lo que podría tener consecuencias económicas negativas para toda la ciudadanía leonesa«.

La Plataforma también ha señalado «su preocupación por la responsabilidad política, especialmente de alcalde y concejales en todo este proceso y la respuesta de los cargos públicos que han respaldado el proyecto, recordando que la política debe orientarse al bienestar común y no a intereses particulares».

Finalmente, la entidad vecinal ha reiterado su compromiso: «La red de calor de León se va a paralizar. La ley, la razón y la salud pública están de nuestro lado.»