Denuncian falta de transparencia en la macroplanta de biomasa: «El Ayuntamiento está ocultando información» La Plataforma León Sur denuncia que el Ayuntamiento de León está ocultando documentación relativa a los expedientes tramitados para la central de biomasa

Leonoticias León Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

La Plataforma León Sur ha denunciado que el Ayuntamiento de León «está ocultando documentación relativa a los expedientes tramitados para la central de biomasa». Esta Plataforma admite llevar desde septiembre presentando escritos de acceso sin que se les permita acceder a la tramitación municipal.

La Plataforma exige «que se hagan públicos los informes medioambientales y los estudios de impacto sobre la salud relacionados con la macroplanta, pues hasta la fecha no se ha ofrecido ninguna documentación técnica que avale su seguridad».

La Plataforma León Sur recuerda que ya se ha interpuesto un contencioso administrativo contra la macroplanta y anuncia la presentación de nuevas acciones legales en defensa del vecindario. «Desde nuestra asesoría se han solicitado varios documentos al Ayuntamiento de León y tras más de un mes y varias peticiones o no han tenido tiempo o bien, incumplen la ley de transparencia».

«No es lo mismo una central de pequeña escala que una macroplanta de estas dimensiones junto a centros escolares y zonas residenciales», insisten desde León Sur, que denuncian que el proyecto contempla 65 kilómetros de tuberías. Subrayan que este asunto no trata de energía limpia, sino de subvenciones: «Este proyecto va de 84 millones de euros, de una subvención que no cobraría el Ayuntamiento de León si sale del municipio no de salud ni de medio ambiente. Un dinero que nuestro regidor ya tiene gastado y apalabrado en distintas obras con Somacyl, lo que el mismo tachó de Caja B del PP cuando estaba en la oposición y donde ahora tiene ya acciones nuestro Ayuntamiento».

Denuncian la propaganda del Partido Popular

Desde esta plataforma, también muestran su profundo rechazo a las declaraciones realizadas por un concejal del Partido Popular que ha defendido la instalación de una macroplanta de biomasa en la zona alegando que se trata de una obligación europea.

Desde la plataforma, recuerdan que no todas las plantas de biomasa son iguales y subrayan que el proyecto previsto en Puente Castro es desproporcionado por su tamaño y ubicación, al encontrarse junto a viviendas, colegios, parques y el Coto Escolar.

Además, aclaran que la Agenda 2030 recoge intenciones y objetivos voluntarios, no prohibiciones, como erróneamente afirma el representante político que difundió la nota en defensa del proyecto. Desde la Plataforma León Sur reprochan que dicho concejal compare la biomasa con el carbón sin base técnica ni estudios ambientales que lo avalen, adoptando una postura dogmática «más propia de un discurso político que de un análisis riguroso». «Ni están prohibidas las calderas de gas ni existe imposición alguna para que se cambien todas las de la ciudad. No infundan un miedo absurdo a la población para vender su producto.»

Desde León Sur señalan que no apelan a las emociones, sino a los hechos y a la evidencia científica. «Apelamos a los estudios sobre las emisiones nocivas de este tipo de combustión, especialmente cuando se realiza a gran escala y en entornos próximos a población infantil. Hablamos de estudios que vinculan la exposición a partículas finas, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos con cardiopatías, problemas respiratorios y otras dolencias graves. Hablamos de salud, no de subvenciones», afirman, «esto parece más bien un circo político donde se mueve mucho dinero y poca claridad».

La combustión de biomasa libera partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y dioxinas, entre otros contaminantes, todos ellos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medio Ambiente como nocivos para la salud y el entorno.

«Somos vecinos y vecinas sin vinculación política alguna; nuestra voz es libre, y seguiremos firmes en la defensa de nuestro entorno y de nuestra salud», concluyen.» No vamos a parar».