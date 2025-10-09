Luz verde a la planta de biomasa en León a pesar de las sospechas sobre su financiación y las quejas El PSOE aseguró en las Cortes que puede haber «un desvío de fondos públicos del Fondo de Transición Justa, destinados originalmente a las cuencas mineras» y los vecinos del sur de la capital insiste en su paralización inmediata

A.P.C. León Jueves, 9 de octubre 2025, 12:00 Comenta Compartir

A raíz del último pleno de las Cortes de Castilla y León, y de las intervenciones del PSOE y de la UPL exigiendo transparencia a la Junta de Castilla y León respecto al proyecto de la Red de Calor de León, la Plataforma Vecinal de León Sur «se suma a estas voces y manifiesta su firme rechazo al proyecto de biomasa impulsado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León».

«Consideramos que se trata de un proyecto impuesto, opaco, sin participación ciudadana y sin respeto por las normas ambientales, que afectará directamente a la calidad de vida de los vecinos de León», afirman en comunicado tras el pleno en la cámara autonómica y de que esta mañana se de luz verde a su instalación con la resolución publicada este jueves 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que culmina un proceso administrativo que comenzó en septiembre de 2024 y tras el que se han repetido las protestas de los barrios del sur de León más afectados.

«Desde nuestra plataforma», conformada por las asociaciones vecinales de Puente Castro y La Lastra, sigue el texto, «denunciamos que tanto el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el alcalde de León, José Antonio Díez, han ignorado las preocupaciones de los ciudadanos, priorizando intereses políticos y económicos por encima de la seguridad, la salud y el bienestar de la población».

También afirman que los vecinos siguen «sin recibir información clara sobre los estudios de impacto ambiental, los riesgos de emisiones o la gestión de la biomasa. Resulta especialmente grave que el alcalde, quien desde la oposición criticaba a la Junta por su intención de instalar una planta de biomasa en Eras, actúe ahora» de otro forma distinta al estar en la alcaldía: «Esto demuestra que, en política, los intereses cambian con facilidad. Nos preocupa que nuestros representantes no actúen con coherencia, y nos parece vergonzoso que el propio alcalde promueva charlas sobre medio ambiente con discursos que se han demostrado vacíos de fondo para nuestro edil», critican en el comunicado.

«Además, alertamos sobre la gravedad de las declaraciones del PSOE respecto al posible desvío de fondos públicos del Fondo de Transición Justa, destinados originalmente a las cuencas mineras, hacia un proyecto urbano que beneficia a la ciudad de manera dudosa y que genera conflictos legales y sociales», señalan desde la Plataforma León Sur: «Este uso irregular de fondos constituye un agravio para la población y para las zonas más necesitadas de la provincia. No nos sorprende esta actuación, pues la falta de inversión en las áreas más abandonadas es, por desgracia, la seña de identidad de la Junta de Castilla y León en su gestión de esta provincia».

Es por ello que esta organización vecinal exige el cumplimiento de cuatro puntos:

1. La paralización inmediata del proyecto de biomasa hasta que se garantice una participación real de los vecinos.

2. Transparencia total: publicación de los informes ambientales, estudios técnicos y detalles de la inversión.

3. Revisión de los fondos desviados y restitución a los fines originales.

4. Respeto a la legalidad: cumplimiento de las sentencias y normas que protegen a la ciudadanía y al medio ambiente.

Desde Puente Castro y La Lastra vuelven a hacer un llamamiento a todos los vecinos, asociaciones y grupos políticos responsables para que «se sumen a la defensa del derecho a decidir sobre nuestro entorno y a proteger la salud de nuestra comunidad frente a decisiones impuestas, tomadas sin diálogo ni consenso». Aseguran sufrir las «consecuencias de una nefasta gestión medioambiental por parte del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Desde la Plataforma Vecinal de León Sur no vamos a tolerar la soberbia con la que se tratan los asuntos de los ciudadanos de León en esta materia. Recordamos que llegaremos hasta el final, haciendo uso de todos nuestros derechos», añaden en el comunicado.

Finaliza el texto recordando que «existe un procedimiento judicial en marcha. Si la justicia nos da la razón, nos preguntamos qué político asumirá responsabilidades y quién pagará el despilfarro de un proyecto que no funcionará. Recordamos que se trata de 65 kilómetros de tuberías y de edificios conectados a una red de calor que podría ser declarada ilegal, tal y como ya ha sucedido en Ponferrada».