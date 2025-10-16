leonoticias - Noticias de León y provincia

EL TSJ admite la demanda contra la macroplanta de biomasa de Puente Castro

Los vecinos anuncian que impugnarán cada uno de los actos de esta instalación y todos los que vayan ligados a «desviar» fondos destinados a la Transición Justa de las cuencas para sufragar este proyecto

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:29

La Plataforma Vecinal León Sur ha comunicado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo por parte del TSJ de Castilla y León presentado contra la Junta de Castilla y León en relación con el Proyecto Regional de Energías Renovables.

Los vecinos, que califican como «vergüenza» este proyecto, vuelven a denunciar que «se pretende financiar este proyecto con el desvío de fondos destinados a la transición ecológica y a la reindustrialización en las cuencas mineras del Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa.»

Esta decisión judicial supone un paso importante en su lucha «por defender la salud, la seguridad y el bienestar de los afectados, frente a proyectos que responden a intereses políticos y económicos alejados de la ciudadanía y que constituyen un auténtico pelotazo de fondos europeos».

Ahora la Junta de Castilla y León tiene veinte días para remitir el expediente administrativo al Tribunal y justificar su legalidad, señalando desde Plataforma León Sur que «en cada uno de los pasos que den en este proyecto notarán nuestro aliento».

«Desde hace meses venimos denunciando que este proyecto no nace del consenso ni de la participación vecinal, sino de una política energética basada en subvenciones y beneficios privados, sin tener en cuenta los posibles impactos ambientales ni las consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de la población». Desde esta plataforma ponen «nombre y apellidos a los culpables de vender a su ciudadanía por 84 millones de euros: Suárez-Quiñones y José Antonio Díez».

Los afectados califican de «indignante comprobar cómo, una vez más, los presupuestos de la Junta de Castilla y León concentran gran parte de los recursos en manos del consejero Suarez-Quiñones, responsable de decisiones que han afectado tan grave y directamente al medio ambiente leonés».

La Plataforma no entiende que José Antonio Díez «siga callando y consintiendo proyectos que perjudican a sus propios vecinos». «Dos representantes que debieran estar en las antípodas por las siglas que representan, pero que van juntos de la mano detrás de dichas subvenciones», han recalcado.

La Plataforma seguirá informando a la ciudadanía de cada paso de la vía judicial, porque »si la política ha decidido mirar hacia otro lado, solo la justicia puede ahora velar por nuestra salud, nuestro entorno y nuestro futuro».

