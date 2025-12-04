Adif ya estudia adecuar la vía de Feve en León para que circulen autobuses eléctricos La solución uniría las estaciones de La Asunción y Matallana con paradas intermedias en Hospitales, Ventas-San Mamés y Parque San Mamés

La traza ferroviaria en su final en la estación de Matallana en el centro de León.

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:52 | Actualizado 17:58h.

Adif impulsa el proyecto para poner en valor la antigua traza ferroviaria de la línea de Feve (ancho métrico) en la ciudad de León mediante el uso de autobuses eléctricos. Con ese fin se ha contratado e iniciado la redacción del estudio para diseñar una solución de movilidad sostenible entre las estaciones de La Asunción y Matallana.

Con esta actuación se da forma a la propuesta expuesta el pasado 19 de noviembre por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible en León, en el marco de la reunión mantenida con la Diputación Provincial de León.

Mapa de la zona de estudio. Adf

La solución que se analiza contempla la adecuación de la actual plataforma tranviaria, con una longitud total de 2,3 kilómetros, para permitir la circulación de autobuses eléctricos que podrían conectar, a su vez, con la estación de alta velocidad. El proyecto contempla tres paradas intermedias, configurando el siguiente recorrido: La Asunción-Universidad, Hospitales, Ventas-San Mamés, Parque San Mamés y León-Matallana.

La utilización de la traza tranviaria requiere una mejora de su capacidad portante, es decir, incrementar su resistencia para admitir mayores cargas, proyectando el firme adecuado para la circulación de los autobuses eléctricos. Todo ello sin necesidad de levantar las vías actuales, que quedarían protegidas por el firme, por lo que se trata de una actuación revertible.

Entre los trabajos que se contemplan para esta actuación destacan la adecuación del drenaje existente, el tratamiento y semaforización de los cruces a nivel con las calles de la trama urbana y la compatibilidad de andenes y marquesinas en las paradas previstas, así como una serie de pasos peatonales, debidamente señalizados, para permeabilizar la traza.