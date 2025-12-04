leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La traza ferroviaria en su final en la estación de Matallana en el centro de León. L.N.

Adif ya estudia adecuar la vía de Feve en León para que circulen autobuses eléctricos

La solución uniría las estaciones de La Asunción y Matallana con paradas intermedias en Hospitales, Ventas-San Mamés y Parque San Mamés

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:52

Comenta

Adif impulsa el proyecto para poner en valor la antigua traza ferroviaria de la línea de Feve (ancho métrico) en la ciudad de León mediante el uso de autobuses eléctricos. Con ese fin se ha contratado e iniciado la redacción del estudio para diseñar una solución de movilidad sostenible entre las estaciones de La Asunción y Matallana.

Con esta actuación se da forma a la propuesta expuesta el pasado 19 de noviembre por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible en León, en el marco de la reunión mantenida con la Diputación Provincial de León.

Mapa de la zona de estudio.
Mapa de la zona de estudio. Adf

La solución que se analiza contempla la adecuación de la actual plataforma tranviaria, con una longitud total de 2,3 kilómetros, para permitir la circulación de autobuses eléctricos que podrían conectar, a su vez, con la estación de alta velocidad. El proyecto contempla tres paradas intermedias, configurando el siguiente recorrido: La Asunción-Universidad, Hospitales, Ventas-San Mamés, Parque San Mamés y León-Matallana.

La utilización de la traza tranviaria requiere una mejora de su capacidad portante, es decir, incrementar su resistencia para admitir mayores cargas, proyectando el firme adecuado para la circulación de los autobuses eléctricos. Todo ello sin necesidad de levantar las vías actuales, que quedarían protegidas por el firme, por lo que se trata de una actuación revertible.

Noticias relacionadas

Los partidos acusan al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la llegada de Feve al centro de León

Los partidos acusan al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la llegada de Feve al centro de León

Conceyu País Llionés señala a Cendón como «principal responsable» de que la línea de Feve no llegue al centro de León

Conceyu País Llionés señala a Cendón como «principal responsable» de que la línea de Feve no llegue al centro de León

La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos»

La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos»

Courel se escuda en que «no hay trenes» para justificar que Feve se quede en La Asunción

Courel se escuda en que «no hay trenes» para justificar que Feve se quede en La Asunción

Entre los trabajos que se contemplan para esta actuación destacan la adecuación del drenaje existente, el tratamiento y semaforización de los cruces a nivel con las calles de la trama urbana y la compatibilidad de andenes y marquesinas en las paradas previstas, así como una serie de pasos peatonales, debidamente señalizados, para permeabilizar la traza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  2. 2 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  3. 3 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  4. 4 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  5. 5 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  6. 6 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  9. 9 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Adif ya estudia adecuar la vía de Feve en León para que circulen autobuses eléctricos

Adif ya estudia adecuar la vía de Feve en León para que circulen autobuses eléctricos