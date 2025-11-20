Los partidos acusan al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la llegada de Feve al centro de León Desde el PP afirman que la provincia es «irrelevante e invisible para el Ejecutivo de Pedro Sánchez»

La solución de autobuses eléctricos desde la estación de La Asunción al centro de León no convence a los usuarios de Feve, ni a los alcaldes y mucho menos a los partidos políticos de la provincia que han aprovechado la reunión del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano en la Diputación de León para recordar las promesas del PSOE en este sentido.

Esta situación, ya propuesta con anterioridad, recuerda el PP, contó con el rechazo frontal del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y del delegado del Gobierno y anterior alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, quienes contradijeron al representante ministerial y garantizaron a los miembros de la Plataforma para la Defensa de FEVE que el tren llegaría 'sí o sí' al centro de León.

El PP de León: «Reiteradas mentiras»

El PP de León acusa al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la posibilidad de la llegada del tren de FEVE al centro de la capital. Es la conclusión, señalan, del encuentro mantenido por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con los alcaldes de la línea entre Guardo y la ciudad en la que 'ofreció', como única solución, «la implementación de un autobús eléctrico por el trazado ferroviario».

«De nuevo, el PSOE de León ha engañado a los leoneses con reiteradas mentiras para esconder cual es el verdadero final que propone el Gobierno de Pedro Sánchez para esta línea», remarcan desde el PP de León, quienes inciden que «esperamos que den ahora la cara ante los ciudadanos por meses y meses de falsedades», apuntan en un comunicado. La propuesta presentada por Santano, añaden, «abunda a mayores en la prolongación de este autobús eléctrico hasta la estación de ferrocarril, lo que supone una nueva vuelta de tuerca absolutamente insensata para no querer reconocer que el tren no volverá a llegar a la estación de Matallana».

«Es increíble que desde el Ministerio de Transportes se apuesta porque el valor añadido del ferrocarril sea que las estaciones estén en el centro de las ciudades menos en este ejemplo, donde está la estación y la traza ferroviaria. Sólo hace falta la voluntad política de adquirir los trenes adecuados», inciden y señalan que la modificación urbanística de la estación ha permitido liberar terrenos para la construcción de viviendas que podrían reportar a la empresa pública alrededor de 25 millones de euros, una cuantía que podría servir para la adquisición de los convoyes.

El PSOE, concluyen, «ha demostrado una vez más que León es una provincia irrelevante e invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez y los socialistas leoneses tienen nula influencia y eso que han prometido durante los últimos siete años que esta opción no se iba a dar».

UPL: «No es una solución viable»

Unión del Pueblo Leonés ha mostrado su rechazo al uso de autobuses eléctricos en el trazado de Feve a la par que ha exigido que el tren llegue al centro de León. El representante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha venido a León a presentar la que a su juicio es «la solución más eficiente para poner en valor la antigua traza ferroviaria y responder mejor a las necesidades de movilidad de la ciudadanía leonesa», un parcheo ya avanzado que ahora se materializa de forma oficial.

Frente a esta retórica, el también vicesecretario general de la formación leonesista ha destacado «la sostenibilidad social y de vertebración de la provincia» de este servicio de transporte, que a su juicio «basta para que el tren llegue a la capital sin soluciones intermedias ni cortapisas». Otro de los argumentos del secretario de Estado es que los trenes de Feve, que circulan por combustión de gasoil, tampoco entrarían dentro de sus estándares de «sostenibilidad medioambiental« y que para que llegasen a los mismos, acarrearía un coste económico que no están dispuestos a asumir, cuestión que lamenta profundamente el alcalde de Villaquilambre, Vicente Alvarez Flórez, quien afirma que «vuelven a ningunear a los vecinos de León, nos tienen olvidados a la Montaña Leonesa y a los vecinos de Villaquilambre».

«Allá cada uno con lo que acepta y asume, pero desde luego ni Unión del Pueblo Leonés, ni el alcalde de Villaquilambre ni tampoco el de Cistierna entienden esta solución como viable», ha incidido Santos.

Además, Santano ha explicado que para poder operar la traza tranviaria con autobuses eléctricos es necesario reforzar la plataforma para el paso de dichos vehículos. Es por ello que, a pesar que desde el Ministerio se plantee la salida como una «solución provisional», el dirigente leonesista ha manifestado sus dudas sobre ello: «Si tapo las vías y hago una inversión importante, nadie se puede creer que no vaya a ser definitivo».

Izquierda Unida: «Es irrenunciable que el tren llegue al centro»

El alcalde de Garrafe de Torío, Miguel Flecha (Izquierda Unida) mostró su rechazo a la propuesta del secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de implantar el autobús eléctrico para completar el trazado de Feve desde el apeadero de La Asunción hasta la Estación de Matallana en la capital. «Para nuestro ayuntamiento es irrenunciable que el tren pueda llegar al centro urbano. Es algo que venía sucediendo hasta las obras de integración de Feve en la ciudad de León y se deben orientar todos los esfuerzos para lograr que los trenes vuelvan a la Estación de Matallana» explicó Miguel Flecha.

El Ministerio, dijo, quiso «vender» el uso del autobús eléctrico como alternativa sostenible, pero «si eso es lo que les preocupa, que cambien el actual autobús por uno de gas natural, por ejemplo, pero

que no olviden que el verdadero problema es realizar el transbordo». La propuesta, a juicio de Flecha, no supone más que «maquillar lo que hay pero despilfarrando más dinero público y para hacer algo que ellos mismos reconocen que no funciona. Izquierda Unida reitera que el problema es el autobús no el combustible que se utilice».