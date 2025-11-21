Conceyu País Llionés señala a Cendón como «principal responsable» de que la línea de Feve no llegue al centro de León Este «nuevo agravio», dicen, se suma a una larga lista de incumplimientos y retrocesos «que llevan su firma política»

La organización Conceyu País Llionés señala a Javier Alfonso Cendón como «principal responsable» de que la línea de Feve no llegue al centro de León, tanto por su condición de diputado nacional como por su cargo de secretario general del PSOE provincial, «desde donde ha renunciado a exigir las inversiones comprometidas durante años para esta infraestructura».

Este «nuevo agravio», dicen, se suma a una larga lista de incumplimientos y retrocesos «que llevan su firma política», entre los que mencionan la plataforma intermodal de Torneros «eternamente bloqueada» o la marcha de la escuela de pilotos FlyBySchool.

Un nuevo ejemplo de «maltrato institucional»

La decisión anunciada para el tramo urbano de la Feve de abandonar definitivamente el ferrocarril y sustituirlo por autobuses eléctrico, apuntan, es un nuevo ejemplo del «maltrato institucional continuado que León sufre desde hace décadas».

«Entre el Gobierno estatal del PSOE y la Junta del PP nuestro territorio continúa a la deriva, sin la herramienta constitucional que sí tienen otros pueblos: una autonomía propia capaz de revertir esta decadencia», señalan y añaden que la Diputación, a pesar de haber aprobado la moción pro-autonomía, «sigue sin comportarse como una verdadera preautonomía: ni exige, ni presiona, ni defiende con firmeza las inversiones que el Estado y la Comunidad recortan sistemáticamente a esta tierra».