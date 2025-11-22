leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las manifestaciones en defensa de Feve. L. G.

La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos»

Admiten su indignación «total» y su preocupación porque la ciudadanía «no se movilice por nada»

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:11

Comenta

La indignación es «total». Así lo expresa la Plataforma en Defensa de FEVE tras la reunión de este jueves enntre los alcaldes de la vía y el secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. En ella, se extrajo la principal conclusión de que el tren morirá en La Asunción y la alternativa será la apuesta por la movilidad sostenible con un bus eléctrico.

Ante esta decisión, Isabel, una de las afectadas y principal encargada de encabezar las protestas realizadas por la plataforma, denuncia que la reunión mantenida recientemente con responsables del proyecto ha confirmado sus peores temores: «Nos están proponiendo lo mismo que rechazamos desde el principio y lo que motivó la creación de la plataforma».

El malestar de la plataforma

Según explican, la propuesta presentada no solo mantiene la sustitución del tren por un servicio de autobús, sino que también «incluye la idea de cubrir los raíles, pese al elevado gasto ya invertido en la infraestructura». Este giro, evidentemente, ha generado un profundo malestar entre los integrantes de la plataforma: «Es una millonada que se ha tirado. No tiene sentido. lejos de mejorar, hemos ido a peor».

La plataforma carga también contra la actitud de los alcaldes de los municipios afectados. Consideran que no han sido firmes en la defensa del proyecto ferroviario: «Deberían haber dicho 'no', sin más, y no simplemente decir que no me gusta porque ya vemos para lo que ha servido. No hemos visto una oposición clara».

Los portavoces se muestran especialmente críticos con instituciones como la Delegación del Gobierno y la Diputación Provincial, que «en reuniones previas respaldaron la continuidad del tren. Todo fueron buenas palabras, pero cuando tienen que defender León, no hacen nada».

Necesidad de movilización

Más allá de la crítica institucional, la plataforma también pone el foco en la ciudadanía: «Es preocupante que León no se movilice por nada. Nos están quitando todo y la zona rural está siendo abandonada». Consideran que el argumento de que el servicio es deficitario es inaceptable: «¿Cerramos la sanidad pública por lo mismo? El transporte es un derecho, también para los que viven en los pueblos».

Noticias relacionadas

El mensaje de Julio Llamazares en 1999 que recuperan los defensores de Feve: «León ya solo es un paisaje»

El mensaje de Julio Llamazares en 1999 que recuperan los defensores de Feve: «León ya solo es un paisaje»

Los partidos acusan al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la llegada de Feve al centro de León

Los partidos acusan al Gobierno central de «cerrar definitivamente» la llegada de Feve al centro de León

Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana

Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana

Ante la falta de avances, la organización ya estudia acciones legales y no descarta denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado entre Adif y el Ayuntamiento de León. «Intentamos solucionarlo hablando, pero está claro que así no funciona», afirman.

La plataforma hará público un escrito en los próximos días y llama a la ciudadanía a movilizarse: «Necesitamos que León despierte. Nos están tomando el pelo y no podemos seguir permitiéndolo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter
  2. 2 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
  3. 3 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  4. 4 Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León
  5. 5 El barco leonés que navega con tapa de calamares
  6. 6 Las carreteras de León afectadas por la nieve donde la DGT pide extremar las precauciones
  7. 7 León avanza en la liberación de la muralla con dos nuevas demoliciones
  8. 8 Una caravana de coches corta la Inmaculada: «La Nacional parece un patatal»
  9. 9 «Es mentira que me encaré con Manzanera, es la persona que más apostó por mí»
  10. 10 Los conductores dan una buena bienvenida a la rotonda del puente de los Leones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos»

La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos»