La Plataforma de Feve estalla tras la decisión del Gobierno: «Nos toman el pelo y no despertamos» Admiten su indignación «total» y su preocupación porque la ciudadanía «no se movilice por nada»

Borja Pérez Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:11 Comenta Compartir

La indignación es «total». Así lo expresa la Plataforma en Defensa de FEVE tras la reunión de este jueves enntre los alcaldes de la vía y el secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. En ella, se extrajo la principal conclusión de que el tren morirá en La Asunción y la alternativa será la apuesta por la movilidad sostenible con un bus eléctrico.

Ante esta decisión, Isabel, una de las afectadas y principal encargada de encabezar las protestas realizadas por la plataforma, denuncia que la reunión mantenida recientemente con responsables del proyecto ha confirmado sus peores temores: «Nos están proponiendo lo mismo que rechazamos desde el principio y lo que motivó la creación de la plataforma».

El malestar de la plataforma

Según explican, la propuesta presentada no solo mantiene la sustitución del tren por un servicio de autobús, sino que también «incluye la idea de cubrir los raíles, pese al elevado gasto ya invertido en la infraestructura». Este giro, evidentemente, ha generado un profundo malestar entre los integrantes de la plataforma: «Es una millonada que se ha tirado. No tiene sentido. lejos de mejorar, hemos ido a peor».

La plataforma carga también contra la actitud de los alcaldes de los municipios afectados. Consideran que no han sido firmes en la defensa del proyecto ferroviario: «Deberían haber dicho 'no', sin más, y no simplemente decir que no me gusta porque ya vemos para lo que ha servido. No hemos visto una oposición clara».

Los portavoces se muestran especialmente críticos con instituciones como la Delegación del Gobierno y la Diputación Provincial, que «en reuniones previas respaldaron la continuidad del tren. Todo fueron buenas palabras, pero cuando tienen que defender León, no hacen nada».

Necesidad de movilización

Más allá de la crítica institucional, la plataforma también pone el foco en la ciudadanía: «Es preocupante que León no se movilice por nada. Nos están quitando todo y la zona rural está siendo abandonada». Consideran que el argumento de que el servicio es deficitario es inaceptable: «¿Cerramos la sanidad pública por lo mismo? El transporte es un derecho, también para los que viven en los pueblos».

Ante la falta de avances, la organización ya estudia acciones legales y no descarta denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado entre Adif y el Ayuntamiento de León. «Intentamos solucionarlo hablando, pero está claro que así no funciona», afirman.

La plataforma hará público un escrito en los próximos días y llama a la ciudadanía a movilizarse: «Necesitamos que León despierte. Nos están tomando el pelo y no podemos seguir permitiéndolo».