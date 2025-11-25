Courel se escuda en que «no hay trenes necesarios» para justificar que Feve se quede en La Asunción El presidente de la Diputación de León admitió la «incomodidad de los transbordos» pero dejó claro que «a día de hoy en el mercado no hay trenes que puedan llegar a León con gasóleo y entrar en modo híbrido»

Borja Pérez Martes, 25 de noviembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

La polémica en torno a la reunión mantenida entre los alcaldes de la vía del antiguo Feve y el secretario de Estado, José Antonio Santano, se mantiene a flor de piel. Ante el malestar que ha generado la alternativa del bus eléctrico, que no desatasca el compromiso exigido por los ciudadanos de que el tren llegara hasta Matallana, esta vez ha sido Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación, quien valoró las principales conclusiones extraídas de la reunión.

El mandatario admitió en primer lugar que «como persona que se ha desplazado en tren durante mucho tiempo, entiendo la incomodidad de los transbordos, pero no es menos cierto que en la propuesta inicial, y me remontó al año 2011 o así, también había que hacer un transbordo, no era un tren directo».

Sin opciones en el mercado

Sobre la polémica generada tras la reunión, Courel explicó que «el sentir general era que había dos opciones, o bien mantener lo que tenemos, con parada final en La Asunción, o bien entrar con el bus eléctrico con la posible continuidad, siempre que no hubiera conflicto, desde la estación de Matallana hasta la de Alta Velocidad».

En todo caso, el presidente del organismo provincial dejó claro los motivos por los que el bus eléctrico se postula como la única opción viable actualmente ante la ausencia de trenes híbridos que lleguen a La Asunción con gasóleo y cambien a baterías en su entrada a León: «Hoy en el mercado no hay trenes que puedan funcionar en modo híbrido como un vehículo, no hay ningún sistema para que el tren que llegue a la Asunción con gasóleo entre en León en modo eléctrico, por eso se planteó el tema de los autobuses eléctricos. Lo que han hecho desde el Ministerio es solicitar una memoria para encargar el proyecto de lo que sería la actuación. Esto es una medida provisional. No hay solución técnica viable para cubrir ese trazado y se trataría de una medida provisional hasta que exista la medida que lo permita».

Una medida «provisional»

De esta forma, confirma que, en caso de desarrollarse definitivamente el bus eléctrico, se llevaría a cabo como «medida provisional» hasta que irrumpiera en el mercado un sistema híbrido que permita al tren pasar de gasóleo a batería tras alcanzar la ciudad de León, sin más información sobre cuándo o si se llegará a desarrollar un tren que cumpla las características y que «haya garantías de que funcione».

Sobre la posibilidad de utilizar la catenaria actual en vez de unas baterías de las que a día de hoy no se dispone, Courel admitió que «en la reunión nos trasladan que no es viable, es una opción descartada». «En otras ciudades hay trenes con catenaria porque tienen el espacio para poderlo hacer. Nos trasladaron que no era viable hacerlo desde La Asunción hasta Matallana. Honestamente creo que es un buen momento para tener la solución que garantice que todas las personas puedan desplazarse hasta la estación de Matallana», concluyó.