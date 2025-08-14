leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El fuego arrasa con multitud de viviendas en Palacios de Jamuz
La iglesia parroquial de Santa María de La Bañeza, repleta de personas despidiendo a Abel Ramos.

La iglesia parroquial de Santa María de La Bañeza, repleta de personas despidiendo a Abel Ramos.

Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime

El funeral por el primero de los fallecidos congrega a una multitud que ha lamentado las circunstancias que han acabado con dos jóvenes de la comarca «que protegían a los suyos y a sus pueblos»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:21

La mañana, con menos humo en los cielos bañezanos, no ha hecho que se hayan aplacado los ánimos de numerosos ciudadanos que lamentan la pérdida de vida dos jóvenes de la comarca en los incendios que asolan León desde hace casi una semana.

Centenares de personas, muchos amigos de Abel Ramos y de Jaime Aparicio han acompañado a la familia del primero en una jornada de luto y recuerdo, pero también de reclamaciones ante unas «vidas que no se deberían haber perdido».

Todo tipo de clubes moteros y amantes del motor en general han arropado a una familia que desde el miércoles ha recibido centenares de visitas en el tanatorio donde ha estado el cuerpo de Abel hasta su funeral.

Incendios en León

Varios sacerdotes y el administrador diocesano de Astorga -está en Sede Vacante el Obispado- han oficiado una eucaristía de emocionado recuerdo y homenaje a un joven que, como resume la bañezana Alba del Río, compañera de clase de Abel, «dio su vida por su pueblo y los suyos».

