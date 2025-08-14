leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Permiten la vuelta de los vecinos a once pueblos tras la mejora de la situación
El cielo en Las Médulas lleno de humo y polvo este martes. César Hornija-ICAL

Las condiciones meteorológicas vuelven a dar alimento a los incendios en León

Tras una tregua corta y parcial, este jueves vuelve a subir la temperatura, bajar la humedad y subir el viento

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:26

La corta y parcial, sólo ha afectado a unas pocas zonas, tregua meteorológica que ha permitido controlar o extinguir algunos incendios del norte de León se termina es jueves con un nuevo episodio de calor, ausencia de lluvia y vientos más intensos y cambiantes.

El aviso por altas temperaturas sólo llegará al Bierzo pero la subida será generalizada durante las horas centrales del día. Por contra, las mínimas si que pueden descender aún más y favorecer las tareas de extinción.

Eso hará que el rocío sea el único aporte de humedad durante un jueves en el que no se puede descartar que alguna nube de evolución deje alguna tormenta en zonas de montaña con alguna lluvia débil. Lo peor de esta situación es que esas tormentas pueden aportar descargas eléctricas y fuertes vientos que poco ayudan en la situación que se vive actualmente en León.

Los vientos, muy secos con predominio de la componente sur soplarán flojos con algún intervalo moderado y sin descartar esas rachas fuertes generadas por las tormentas que se puedan producir.

