La Junta alega a una confusión considerar al fallecido en León como voluntario y negarlo horas después Tras las palabras del consejero de Medio Ambiente en las que se informaba de que «esa persona se incorporó al operativo», el presidente de la Junta dice ahora que se pensaba que «era una persona contratada» que hacía labores similares

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:13

La Junta, tras informar que Abel Ramos, fallecido el martes 12 de agosto mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio en Nogarejas, lo hizo como voluntario bajo la coordinación del operativo, asegura horas después que no era esa su situación.

La muerte del joven de 35 años durante la tarde se comunicaba entrada la noche del martes y así informaba sobre ello el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones: «Él aportó una desbrozadora que podía ser interesante para el operativo, por lo tanto, en esa función que tiene en una situación de emergencia, Protección Civil, conforme a la Ley de Protección Nacional de Castilla y León, todas las personas pueden aportar y ser incorporadas a la actuación bajo la dirección técnica de quien es responsable de dirigir en ese momento esa emergencia. Por lo tanto, llevaba ya desde el día anterior -en referencia al lunes- realizando esas labores y en consecuencia, pues bueno, en esas circunstancias es en las que se ha producido el fallecimiento».

Una versión que contrasta con la que ha ofrecido el jefe del Ejecutivo autonómico horas después, ya en la mañana del miércoles 13 de agosto tras una reunión para coordinar la respuesta de la Junta con las ayudas por los incendios: «Hubo una persona que trabajó en labores auxiliares, que se le había contratado. Hizo su labor y se fue. Trabajó con una motoniveladora y con posterioridad, otra persona -en alusión a Abel Ramos-, trabajando con una motoniveladora, en defensa de su municipio y acompañado de otros jóvenes, con la mejor voluntad, intentaba defender uno de los municipios, y el fuego le alcanzó y le provocó la muerte».

Declaraciones que llegan un día después de que Mañueco comentara en León, tras preguntas de Leonoticias al ser informado de que vecinos de pueblos como San Esteban de Nogales estaban trabajando por su cuenta, que «respeto mucho las actuaciones individuales de las personas. Pero respeto también lo que me dicen los técnicos. Creo que se tiene que coordinar con quien tiene toda la información».

Confusión o precipitación a la hora de ofrecer los datos sobre un fallecimiento sobre el que ahora queda la duda de conocer qué versión es la real.