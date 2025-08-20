Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa

Ana G. Barriada León Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:50 | Actualizado 15:21h. Comenta Compartir

Ya se conocen los primeros detalles del primer paquete de ayudas aprobado por el consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dotado con 114 millones de euros para los damnificados por los devastadores incendios forestales de este mes de agosto de 2025.

Ayudas que se marcan el objetivo principal de atender las necesidades de las personas que han perdido sus casas, negocios o empresas así como de ganaderos, agricultores y apicultores y poner en marcha actuaciones para la reconstrucción. Desde la Junta dicen que su prioridad es que las ayudas lleguen a todos los afectados «con la máxima rapidez» dentro de este ambicioso plan con 45 medidas.

Muchas de las ayudas se podrán solicitar a partir del próximo viernes, 22 de agosto. La intención del ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco es flexibilizarlas y agilizarlas al máximo para que los daminifcados puedan acceder facilmente a ellas. En este sentido, cada jueves en Consejo de Gobierno se hará un seguimiento de su alcance y funcionamiento.

Ayuda para las familias que han perdido sus casas

En lo que se refiere a la atención a familias, la Junta de Castilla y León ha aprobado una ayuda de hasta 185.000 euros en el caso de reconstrucción total de la vivienda o en el caso de que hubiera quedado inhabitable; compensaciones para sufragar la pérdida de enseres básicos; y 500 euros a las familias desalojadas de sus viviendas en los municipios afectados por los incendios, que podrá solicitarse desde este viernes.

Además, amplía la línea de ayudas de emergencia para financiar el alojamiento temporal de las personas cuya vivienda haya sido afectada, mientras se produce la reparación o acondicionamiento. También, financiará los gastos soportados por los municipios en la acogida de personas desalojadas, voluntarios, profesionales de protección civil, de extinción de incendios y otros colectivos.

Por otro lado, se destinan ayudas a reparar los daños causados en las viviendas y en edificaciones complementarias, incluyendo la reconstrucción total en los casos en que hayan quedado inhabitables. Así, se prevé la reposición de mobiliario, electrodomésticos y otros bienes de primera necesidad.

Ayudas a los municipios para la reconstrucción de infraestructuras públicas

A su vez, se contemplan ayudas a los municipios para infraestructuras y equipamientos municipales de carácter general y se establecen ayudas para la reposición de contenedores u otras infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; y se retirarán todos los escombros producidos en inmuebles cualquiera que fuese su uso y destino, incluso cuando estuvieran deshabilitados o abandonados.

Medidas para el sector primario: compensaciones y flexibilización

En este apartado, la Junta de Castilla y León contempla distintas medidas como ayudas directas para compensar pérdidas, según los casos, en cultivos de hasta 240 euros por hectárea; cabezas de ganado, según los baremos de la normativa de indemnización; o colmenas con hasta 150 euros por cada una que se haya visto afectada.

Asimismo, la Junta garantiza la flexibilización de los condicionantes de la PAC, que se van a cobrar desde el primer año; contempla ayudas destinadas a la reconstrucción, restauración o rehabilitación de construcciones e instalaciones vinculadas a la agricultura, ganadería y sector apícola; o la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados.

Del mismo modo, el ejecutivo autonómico incluye medidas, ya en marcha a través de un sistema de emergencia, para abastecer de alimento y agua a granjas y colmenares mediante paja, forraje, pienso, depósitos móviles y abrevaderos. Los ayuntamientos afectados podrán ejecutar de forma inmediata balsas de agua y el Gobierno autonómico llevará a cabo la reparación de caminos rurales, priorizando accesos a explotaciones y cortafuegos.

Se contratará personal para las secciones agrarias

Según indicaba el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras el Cecopi, en la provincia de León más de 30 profesionales del sector primario ya han pedido ayuda urgente para alimentar al ganado.

Además, se impulsa la tramitación de concentraciones parcelarias en los municipios afectados que lo soliciten, y el ejecutivo autonómico promoverá la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales para reforzar los servicios que se prestan a los municipios afectados.

También se llevarán a cabo actuaciones en materia de abastecimiento de agua y depuración como la reparación o reposición de los sistemas de captación y conducción de agua potable a los núcleos de población afectados; acondicionamiento de las captaciones de agua potable; o el abastecimiento urgente de poblaciones afectadas mediante el suministro de agua con cisternas o embotellada, entre otras.

Ayudas a autónomos, pymes y tejido productivo

La Junta de Castilla y León concederá ayudas extraordinarias de 5.500 euros destinadas a todos los negocios en las zonas afectadas, con el objetivo de compensar el periodo de inactividad y contribuir a la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas. Una ayuda que se podrá solicitar desde este viernes.

A su vez, el ejecutivo autonómico establece una línea de ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTES debido a los incendios; también, para potenciar la reconstrucción y recuperación de negocios autónomos afectados por los incendios en los sectores del comercio, la artesanía y los servicios; y para fomentar la creación de empresas en localidades afectadas por los incendios, con el porcentaje máximo de subvención del 75 % sobre el coste subvencionable.

Al mismo tiempo, el Gobierno autonómico prevé líneas específicas de bonificación de préstamos concedidos por entidades financieras y avalados por Iberaval. Asimismo, se contemplan medidas de apoyo financiero a empresas que acrediten pérdidas vinculadas a los incendios, con el objetivo de garantizar liquidez y facilitar su recuperación.

Programa Renacel para la contratación de desempleados

En lo que se refiere al empleo y la formación, el Ejecutivo autonómico establece ayudas a los ayuntamientos afectados para la contratación de desempleados mediante el programa RENACEL.

Además, para el mantenimiento del empleo, se financiará el coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por empresas que apliquen expedientes de regulación temporal de empleo por diferentes causas.

Programa específico para Las Médulas

La Junta de Castilla y León impulsará un programa específico de recuperación y puesta en valor de Las Médulas, en el que promoverá un nuevo proyecto con actuaciones para su conservación, restauración de sendas, reconstrucción de infraestructuras culturales, ordenación del uso público, fomento del turismo y protección del medio natural. A la vez, se incluyen iniciativas de promoción cultural y patrimonial, así como acciones orientadas a reforzar la proyección internacional de este enclave como Patrimonio de la Humanidad.

Por otro lado, en este Consejo de Gobierno, la Junta ha solicitado también la Declaración de Zona Catastrófica, lo que permitirá sumar nuevas ayudas a las personas y entidades que han sufrido los estragos del fuego. El martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el día 26 de agosto se aprobará dicha declaración en el consejo de ministros.

Petición de medidas al gobierno central al mismo nivel que la Dana

Asimismo, se ha aprobado solicitar al Gobierno central, ya que son materias de competencia exclusiva estatal, la adopción de medidas laborales urgentes para la protección de las personas trabajadoras y de las empresas, para sostener el empleo y hacer frente a las situaciones personales derivadas de los daños por los incendios acaecidos en Castilla y León, y en los mismos términos que las medidas adoptadas para ayudar a empresas y trabajadores afectados por la DANA: suspensiones totales o parciales de actividad laboral y reducciones de jornada por causas de fuerza mayor; suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con los incendios; exenciones en la cotización a la Seguridad Social; y prestaciones por cese total o parcial de actividad de trabajadores por cuenta propia o Autónomos y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor.