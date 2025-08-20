Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios Además requiere dos puestos de capataz para los que pide experiencia de dos años y titulación para incorporarse de forma «inmediata»

En el episodio más dramático que atraviesa la provincia de León con los incendios más devastadores de la historia de España, una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León ha lanzado una oferta en un portal online de empleo donde busca cinco peones «sin experiencia» previa.

El anuncio, que ya no admite más candidaturas, reflejaba que la empresa Orthem buscaba peones para incorporarse «de inmediato» al operativo de incendios forestales de la provincia de León con un contrato de tres meses. En la oferta no se requería ni experiencia mínima ni previa ni titulación específica. «Si te interesa el trabajo en el medio natural y quieres adquirir experiencia en el sector, esta es tu oportunidad», señalaba el anuncio mientras León sigue llorando la muerte de tres personas en la extinción de los incendios y miles de hectáreas y pueblos arrasados.

Además, en la oferta de tres meses se especifica que la jornada sería completa y el salario «por encima de lo estipulado en el convenio de actividades forestales de Castilla y León, ajustado según la valía del candidato».

La otra oferta de la empresa que también ha cerrado la presentación de más candidaturas es la de dos plazas de capataz. En este caso, sí se requiere una experiencia mínima de al menos dos años así como contar con la titulación de técnico superior en gestión forestal y medio natural o técnico en grado medio en trabajos forestales y conservación del medio natural en un contrato de tres meses con posibilidad de ampliación.

Era Luis Mariano Santos, alcalde de Cistierna y procurador de Unión del Pueblo Leonés en las Cortes, quien ponía sobre aviso de esta oferta de empleo público que denota una «improvisación» y «falta de capacidad para tener un operativo digno» mientras los incendios siguen descontrolados y los efectivos desplazados, así como los vecinos, acusan semanas de trabajo incansable.

Un sistema «precario» donde reina «la improvisación»

«Si el sistema no fuera tan precario, si estuviera bien engrasado, no pasarían estas cosas ni se pedirían profesionales sin experiencia. No tiene sentido», denuncia Santos, que alza la voz contra la precariedad a la que están sometidos los profesionales de la extinción de incendios.

Bien lo sabe como alcalde de Cistierna. En su pueblo ahora mismo el paisaje está dominado por el humo, y siguen muy pendientes la evolución de las llamas en Canalejas en un foco que parece más controlado y sobre todo en Boca de Huérgano donde la cosa «está muy mal». En mensajes que se intercambiaba con el alcalde de Valverde de la Sierra, uno de los pueblos más afectados, el edil le trasmitía que están siendo días «muy, muy duros». «Se sienten solos, abandonados. Es lo que dice toda la gente», lamenta.

En Cistierna se habilitó el pabellón, que cuenta con camas y mesas para acoger a posibles desplazados por los incendios, y que de momento no se ha utilizado.

Pide más inversión en prevención y menos para «conciertos de Villalar y publicidad»

Reconociendo que las responsabilidades «se tendrán que depurar», Santos explica que a la gente «ahora mismo le da igual que se echen las culpas entre el PP y el PSOE, lo que quieren es que se haga algo ya». Porque los fuegos que asolan León «son muy difíciles de apagar y de sexta generación, pero no puede ser que de los últimos cinco grandes incendios en España tres estén en la Región Leonesa y que en los últimos 12 años sean las provincias más afectadas y con más hectáreas quemadas».

«No puede sorprender que en León, con estos datos, haya incendios. Lo que hay que hacer es invertir en prevención ante estas circunstancias». Pone el ejemplo de Soria, provincia con mucha masa forestal y que sin embargo «gracias a la prevención y limpieza de los montes no sufre estos incendios de tal magnitud». Lanza así un último mensaje a la Junta: «En la Región Leonesa hay que hacer lo mismo. No invertir tanto en conciertos por Villalar ni en publicidad institucional y sí hacerlo en más prevención».