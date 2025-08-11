A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

Borja Pérez Lunes, 11 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

El ansiado regreso al fútbol profesional ya está aquí. La Cultural estrenará en El Plantío, ante el Burgos CF, una temporada muy ilusionante y, como no podía ser de otra manera, el conjunto leonés estará respaldado por su afición. El club culturalistaha anunciado de manera oficial la cantidad, el precio y el procedimiento que llevará a cabo para el reparto de entradas de cara al choque.

La Cultural dispone de 702 entradas ubicadas en uno de los fondos de El Plantío a un precio de 30 euros, que se pondrán a la venta en la Tienda Oficial desde este lunes a las 13:00 horas y hasta el miércoles a las 14:00 horas.

Nuevo protocolo de reparto de entradas

Como ya se había venido anunciando, de cara a los desplazamientos de la temporada, empezando por este, se seguirá el protocolo de venta de entradas establecido. La venta será preferente para abonados durante el lunes y el martes. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas, aunque para ello deberá disponer de los cuaro abonos -una entrada por abono- de manera física o una fotografía/copia de los mismos.

En caso de que, tras estos dos primeros días, siga habiendo entradas disponibles, el miércoles se abrirá la venta a todo el público. Las entradas serán nominativas, por lo que será necesario nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de cada persona, elaborándose un listado de compradores, el cual será remitido al club local, que enviará las entradas al correo electrónico indicado.

Un debut de alto riesgo

Cabe destacar que el encuentro entre el Burgos y la Cultural, cuyo precedente más cercano en competición oficial se remonta a la temporada 2020/21, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, como así lo ha anunciado el club burgalés, lo que supone que no se activará la venta online ni la venta en taquillas el mismo día del partido.

Además, se implementará un dispositivo de seguridad más reforzado de lo habitual en busca de que el encuentro acoja el mejor ambiente posible, con el objetivo de evitar el enfrentamiento entre grupos radicales y de que el redebut de la Cultural en Segunda División sea recordado de la mejor manera.