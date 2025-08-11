leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Llamas de Cabrera y Santalavilla en prealerta de evacuación
Imagen de archivo de la afición culturalista Peio García
Fútbol | Cultural

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

El club leonés dispone de 702 entradas para el primer encuentro en El Plantío, con prioridad de compra para los abonados

Borja Pérez

Borja Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:54

El ansiado regreso al fútbol profesional ya está aquí. La Cultural estrenará en El Plantío, ante el Burgos CF, una temporada muy ilusionante y, como no podía ser de otra manera, el conjunto leonés estará respaldado por su afición. El club culturalistaha anunciado de manera oficial la cantidad, el precio y el procedimiento que llevará a cabo para el reparto de entradas de cara al choque.

La Cultural dispone de 702 entradas ubicadas en uno de los fondos de El Plantío a un precio de 30 euros, que se pondrán a la venta en la Tienda Oficial desde este lunes a las 13:00 horas y hasta el miércoles a las 14:00 horas.

Nuevo protocolo de reparto de entradas

Como ya se había venido anunciando, de cara a los desplazamientos de la temporada, empezando por este, se seguirá el protocolo de venta de entradas establecido. La venta será preferente para abonados durante el lunes y el martes. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas, aunque para ello deberá disponer de los cuaro abonos -una entrada por abono- de manera física o una fotografía/copia de los mismos.

Noticias relacionadas

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Llona lamenta la falta de fichajes: «La plantilla está aún sin estructurar»

Samanes amarga el final de la pretemporada culturalista

Samanes amarga el final de la pretemporada culturalista

Selu Diallo, en el sitio idóneo para crecer: «Me motiva venir a un club histórico»

Selu Diallo, en el sitio idóneo para crecer: «Me motiva venir a un club histórico»

Thiago Ojeda y su decisión de venir a la Cultural: «No tuve ni que pensarlo»

Thiago Ojeda y su decisión de venir a la Cultural: «No tuve ni que pensarlo»

En caso de que, tras estos dos primeros días, siga habiendo entradas disponibles, el miércoles se abrirá la venta a todo el público. Las entradas serán nominativas, por lo que será necesario nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de cada persona, elaborándose un listado de compradores, el cual será remitido al club local, que enviará las entradas al correo electrónico indicado.

Un debut de alto riesgo

Cabe destacar que el encuentro entre el Burgos y la Cultural, cuyo precedente más cercano en competición oficial se remonta a la temporada 2020/21, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, como así lo ha anunciado el club burgalés, lo que supone que no se activará la venta online ni la venta en taquillas el mismo día del partido.

Además, se implementará un dispositivo de seguridad más reforzado de lo habitual en busca de que el encuentro acoja el mejor ambiente posible, con el objetivo de evitar el enfrentamiento entre grupos radicales y de que el redebut de la Cultural en Segunda División sea recordado de la mejor manera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
  3. 3 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  4. 4 Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables»
  5. 5 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  6. 6 El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital
  7. 7 Bomberos de León intervienen dos veces para sofocar un incendio en Villacedré
  8. 8 Un bombero herido en el incendio de Almázcara «tiene que ser evacuado»
  9. 9 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  10. 10 Polideportivos, pabellones y colegios mayores acogen a los vecinos evacuados por los incendios en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda

A la venta las entradas para el debut de alto riesgo de la Cultural en Segunda