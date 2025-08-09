Samanes amarga el final de la pretemporada culturalista

Borja Pérez Sábado, 9 de agosto 2025, 13:54 Comenta Compartir

La ley del ex volvió a hacer acto de presencia, esta vez en el amistoso disputado por la Cultural ante el Lugo. Tan solo veinte segundos de partido fueron necesarios para que Santi Samanes pusiera el primer y único tanto del encuentro, amargando de esta forma la última prueba de los leoneses antes del inicio de la competición liguera.

Una vez más, una pérdida de balón y el posterior centro lateral supusieron la condena para un conjunto de Raúl Llona que, además, tampoco mostró su versión más destacada en ataque. Paraschiv volvió a errar una pena máxima con un disparo similar al que ya falló ante el Sporting.

CD Lugo Marc Martínez (Íker Piedra, min. 46), Iago López (Jon Merino, min. 75), José Amo (Pablo Trigueros, min. 68), Nicholas (Ibaider, min. 68), Caballo, Carbonell, Kevin Presa (Txus Alba, min. 61), Álex Balboa (Rosón, min. 75), Jorge (Arao, min. 68), Samanes (Zelorio, min. 61), Lago Junior (Reniero, min. 68) 1 - 0 Cultural Badía; Guzmán, Rodri Suárez, Fornos, Larios; Bicho, Thiago Ojeda, Selu Diallo (Diego Collado, min. 60); Pibe (Juan Sánchez, min. 83), Tresaco (Choco, min. 83), Paraschiv (David López, min. 83) Goles 1-0, min. 1, Santi Samanes.

Incidencias Estadio Martínez Otero, Foz. Séptimo amistoso de la pretemporada de la Cultural.

Sin más tiempo para probar antes de dar el pistoletazo de salida a la competición el próximo viernes, Raúl Llona no se reservó nada y dispuso sobre el césped un once con muchos tintes del que podría ser el titular en el debut de Segunda en El Plantío. Con tres bajas delicadas como la de Eneko Satrustegui, Sergi Maestre y Manu Justo, la Cultural partió de inicio con línea de tres centrocampistas, en vez de optar por un segundo punta como venía utilizando el técnico.

Enfrente, aparecieron caras muy reconocidas como la de Santi Samanes y Kevin Presa, ambos titulares, además de Txus Alba, otra de las incorporaciones lucenses llegadas directamente de León, que esperó en el banquillo.

Una nueva pérdida propicia la ley del ex

Ni treinta segundos tardaría en aparecer la ley del ex sobre el césped del Martínez Otero, tras una pérdida en el centro del campo que, después del centro lateral desde la izquierda y una mala salida de Badia, acabaría rematando Santi Samanes al fondo de la red. De nuevo, los errores propios condenaron al cuadro leonés, esta vez desde el primer minuto de encuentro.

A nivel táctico, destacó desde el inicio la colocación del centro del campo, con Selu Diallo más adelantado que Thiago Ojeda y Bicho, encargado de liderar la salida de balón. Aun así, los movimientos fueron constantes entre los tres, buscando los espacios para romper entre líneas, pero también la consistencia a la hora de defender.

A punto estuvo de aprovechar la Cultural un error del CD Lugo en un saque de puerta, con Tresaco rematando sin guardameta bajo palos, pero un zaguero lucense se encargó de desbaratar la acción bajo palos.

Sin atisbo de remontada

No fue un primer tiempo de muchas ocasiones, sin apenas participación de Paraschiv en la punta del ataque. Tuvo la Cultural más opciones de poner el empate, con algunos remates de cabeza que se marcharían desviados. Selu Diallo, en su rol de llegador al área rival, probaría desde lejos, aunque no pudo superar la defensa.

Esta vez, el cuadro de Raul Llona, aunque en defensa se mostró más sólido más allá de esa primera acción, estaba teniendo más dificultades a la hora de sobreponerse a la defensa rival. Tresaco, el más diferencial los pasados encuentros, no lograba el protagonismo necesario para generar ocasiones.

Paraschiv, negado con el gol

Una pena máxima a favor de la Cultural protagonizaría el inicio de la segunda mitad. Paraschiv volvió a coger el balón en busca de estrenarse como culturalista, pero de nuevo, como en el choque ante el Sporting, volvió a encontrarse con el guardameta en su disparo al lado derecho. En esa misma jugada, Larios remataría desde el centro del área, sin que apenas le incomodara ningún rival, pero tampoco logró batir a Íker Piedra.

Estas primeras acciones, a pesar de no alterar el marcador, supusieron la ruptura del guion visto hasta el momento, consiguiendo una verticalidad mayor que la vista en los minutos pasados. Esto no se alargaría en el tiempo, pues el CD Lugo consiguió recuperar su firmeza tras ese arreón inicial, durmiendo el partido cuando así lo requería y acelerando en momentos puntuales en busca de hacer daño.

Tercera derrota consecutiva

Mirando ya al primer duelo liguero, Raúl Llona mantuvo a muchos de sus jugadores sobre el césped para cargarlos de minutos y, hasta el minuto 80, cambió únicamente a Selu Diallo por Diego Collado en busca de brindar un carácter más ofensivo al equipo.

No se vio alterado el guion hasta el final del encuentro, sin grandes ocasiones que pusieran en peligro la victoria lucense por la mínima. De esta forma, el encuentro concluyó con una nueva derrota culturalista que supone un bajón en cuanto a sensaciones de cara a ese estreno liguero del próximo viernes. Sin más tiempo para experimentos, es momento de corregir errores y sacar a relucir la mejor cara en un inicio de temporada que apunta a ser muy movido en León.