Thiago Ojeda y su decisión de venir a la Cultural: «No tuve ni que pensarlo»

Borja Pérez Viernes, 8 de agosto 2025, 15:24 Comenta Compartir

La Cultural sigue avanzando en el carrusel de presentaciones de los nuevos futbolistas de la plantilla y, esta vez, fue el turno de Thiago Ojeda. Junto a Selu Diallo, con el que competirá por un puesto en el centro del campo, el argentino fue presentado ante los medios en el antepalco del estadio Reino de León.

Antes de dar paso a los nuevos futbolistas, José Manzanera mostró su agradecimiento «al Villarreal CF por el hecho de pensar que el sitio idóneo para el crecimiento de Thiago es la Cultural», además de definirlo como futbolista: «Se puede desempeñar en la zona del centro del campo, tanto de ocho como de seis, con la capacidad de abarcar campo, pudiendo llegar a zona de finalización desde segunda línea».

La llegada de Thiago Ojeda a León

De la misma forma que Diallo, el argentino reconoció en primera instancia que «desde un principio, todo fue muy rápido, no tuve ni que pensarlo, creo que fueron dos o tres días y ya estaba aquí entrenando».

Ya con bastante rodaje en pretemporada, sobre todo en la última semana con tres partidos en cuatro días, Ojeda admitió que «al equipo lo veo muy bien", aunque "hay veces que no podemos casi ni pestañear y creo que hay que estar un poco más ajustado en estas situaciones defensivas, pero creo que estamos compitiendo bien».

Los detalles por pulir para la competición

Manteniendo las palabras de Manzanera, el centrocampista afirmó que tiene "mucho recorrido, pero puedo jugar de ocho o de seis, me siento cómodo en las dos situaciones». En cuanto a su aportación, confesó que «los filiales suelen tener más energía, pero cuando llegas a un primer equipo, siempre suelen tener más experiencia que tú y eso te permite aprender más de ellos. Nosotros podemos aportar energía y esfuerzo».

Mirando ya hacia la competición y su estado de forma, Thiago concluyó dejando claro que «los primeros partidos fueron un poco para coger ritmo de competición y ponerme al día con lo que pide el míster, que es bastante diferente a lo que veníamos trabajando. Ya tengo las ideas casi cogidas, pero todavía nos hace falta más ritmo».