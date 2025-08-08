leonoticias - Noticias de León y provincia

Fútbol | Cultural

Selu Diallo, en el sitio idóneo para crecer: «Me motiva venir a un club histórico»

El centrocampista procedente del Deportivo Alavés fue presentado junto a Thiago Ojeda y repasó la actualidad de la pretemporada culturalista

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:05

A una semana de iniciar la competición liguera, la Cultural sigue presentando a sus nuevas caras. Selu Diallo, junto a Thiago Ojeda, habló ante los medios tras el acuerdo con el Deportivo Alavés que mantendrá al centrocampista en León hasta el final de temporada.

En primer lugar, tomó la palabra José Manzanera, que quiso agradecer «al Deportivo Alavés por pensar que aquí podía seguir Selu su proceso de formación para poder llegar a la élite», además de concretar que «pueden jugar tanto de seis como de ocho», algo que ya se ha podido evidenciar en sus primeros duelos de pretemporada.

Una decisión rápida y sencilla

Una vez tomó la palabra, el nuevo jugador culturalista reconoció que «habló conmigo Manzanera sobre el proyecto que tenían y la decisión no la pensé mucho, sabía que era el sitio adecuado». «He visto a la Cultural estos últimos años y están creciendo mucho. Como jugador joven que quiere seguir creciendo, creo que este es el sitio idóneo», admitió

Sin tiempo alguno para asimilarlo, Selu Diallo tuvo sus primeros minutos en el mismo día de su llegada a León, aunque eso no supuso demasiadas dificultades para él: «Fue rápido, pero estaba preparado, ya venía entrenando con el Alavés. Los compañeros me recibieron bien y lo llevé bien. Ahora estoy conociendo un poco más a los compañeros y muy contento, esto es solo el principio».

Un centrocampista con recorrido y envergadura

Tras haber competido en Primera Federación con el filial del Atlético de Madrid, el futbolista con nacionalidad española y guineana se define como «un jugador al que le gusta llegar al área contraria, pero tampoco escatima esfuerzos en defender». Aun así, está abierto a jugar «donde el míster necesité».

En este escenario, Diallo reconoce que Raúl Llona le ha dicho que puede «pisar área contraria» y que «no tenga miedo a la hora de creación, que es difícil quitarnos el balón con la envergadura que tenemos. Hay que mejorar los ritmos porque te lo exige la categoría, pero creo que estamos preparados».

Sobre su papel hasta el momento en la pretemporada culturalista, el jugador afirma que «el día del Oviedo fue un poco rápido, no conocía a los compañeros, pero el otro día, contra el Sporting, me vi bastante mejor, con más ritmo y con más juego».

Los motivos de su llegada a León

Selu Diallo se mostró sincero también a la hora de hablar del club y de una afición que «siempre está muy cerca del equipo». «Eso me motivó para venir aquí. Es un club que te tiene que apretar, pero también va a estar ahí cuando lo necesitemos», asintió.

Por último, el futbolista confesó que «te motiva mucho venir a un club histórico, que la gente esté pendiente de tí, eso te invita a dar lo máximo» «La Segunda es una categoría muy exigente, pero daremos que hablar, estoy seguro», concluyó.

